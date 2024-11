Pagamenti internazionali: una rivoluzione in arrivo





Il mondo dei pagamenti internazionali sta per cambiare radicalmente. Nuove tecnologie promettono transazioni più veloci, trasparenti ed economiche, segnando una svolta epocale nel settore. Ma in Italia, nonostante questi progressi, il contante rimane sorprendentemente popolare. Vediamo nel dettaglio.

CBPR+ e OCT Instant: il futuro dei pagamenti internazionali

Lo standard CBPR+ (Cross-Border Payments and Reporting Plus) e il nuovo schema One-leg-Out Instant Credit Transfer (OCT Instant) stanno rivoluzionando il panorama dei pagamenti internazionali. Questi standard creano un linguaggio comune per le banche di tutto il mondo, semplificando le transazioni e riducendo i tempi di elaborazione.

Il risultato? Pagamenti più veloci, costi più certi e una maggiore trasparenza. Minsait, ad esempio, sottolinea l'importanza di questi sviluppi, aprendo nuove strade per le aziende e permettendo estensioni dei pagamenti in tempo reale anche oltre i confini europei.

L'impatto su banche e aziende

L'integrazione di CBPR+ e OCT Instant offre enormi vantaggi agli istituti bancari. Si prevede una significativa riduzione dei tempi di elaborazione e dei costi, migliorando l'efficienza operativa e la trasparenza. Per le aziende, si aprono nuove opportunità di espansione internazionale, con accesso a mercati globali e servizi di pagamento più inclusivi. In sostanza, si tratta di una spinta verso una maggiore interconnessione globale, creando un sistema più efficiente e sicuro.

Il contante resiste in Italia

Nonostante l'innovazione tecnologica, un dato sorprende: il contante rimane il metodo di pagamento preferito da una buona fetta della popolazione italiana.