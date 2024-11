Nuove restrizioni Usa su AI cinese: l'amministrazione Biden stringe la morsa





Gli Stati Uniti stanno per sferrare un nuovo attacco alla capacità tecnologica cinese, in particolare nel settore cruciale dell’intelligenza artificiale. L'amministrazione Biden prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti, destinato a limitare severamente lo sviluppo di AI avanzata in Cina. Si tratta di una escalation significativa nella guerra tecnologica tra le due superpotenze.

Sanzioni e restrizioni sui semiconduttori

Le misure previste includono sanzioni a decine di aziende cinesi produttrici di apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori.

Sono previsti anche blocchi alla vendita di componenti essenziali, come la HBM (High-Bandwidth Memory), una memoria ad alta velocità utilizzata nelle GPU ad alte prestazioni e nei chip AI personalizzati. Questo tipo di memoria è fondamentale per l'addestramento di modelli di AI di grandi dimensioni. La mossa sembra volta a rallentare, se non fermare, lo sviluppo di tecnologie di AI avanzata in Cina.

L'obiettivo: frenare la crescita dell'AI cinese

L'amministrazione Biden punta a bloccare l'accesso cinese alla HBM3, la versione più recente e avanzata di questa tecnologia, e ad imporre limitazioni anche sulla HBM2. Si tratta di una strategia che mira a rallentare la corsa cinese verso la creazione di chip domestici in grado di competere con i migliori modelli di AI a livello globale. Questa strategia però non è nuova: gli Stati Uniti hanno già imposto controlli simili negli anni precedenti, con risultati discutibili.