Mastercard: innovazione nei pagamenti digitali

Al Salone dei Pagamenti, Mastercard ha presentato le sue ultime soluzioni tecnologiche per il futuro dei pagamenti digitali, focalizzandosi su biometria, commercio elettronico e sicurezza. Un'offerta completa che punta a migliorare l'esperienza utente e la sicurezza delle transazioni.

Pagamenti del futuro: biometria e innovazione

L'azienda ha mostrato diverse soluzioni innovative per i pagamenti biometrici. PayEye, testata in Europa da Empik, utilizza la biometria dell'iride e del volto per l'autenticazione e il pagamento. Un altro esempio è Ingenico Palm Vein, che sfrutta le vene del palmo per un checkout rapido e sicuro.

Inoltre, il Tappy Fitness Ring combina il fitness tracking con i pagamenti contactless, offrendo un'esperienza unica agli utenti.

E-commerce: sicurezza e semplicità

Nel settore dell'e-commerce, Mastercard punta a semplificare e rendere più sicuri gli acquisti online. Click to Pay elimina l'inserimento manuale dei dati della carta, mentre le passkey offrono un'autenticazione più robusta rispetto alle password tradizionali. TackPay, prima soluzione in Italia per la gestione delle mance digitali, risolve problemi di praticità ed efficienza per locali e clienti. Mastercard Installments Payment Services permette pagamenti rateali flessibili sia online che in negozio. Infine, sono state presentate soluzioni dedicate alle piccole imprese, come il digital onboarding e strumenti per gestire le spese, aiutando gli Small Business a crescere e risparmiare con il programma Business Bonus.

