Buy Now Pay Later: valutazione dei rischi e delle opportunità

Quest'anno le festività natalizie vedranno un boom senza precedenti nell'utilizzo dei servizi "Buy Now Pay Later" (BNPL), ossia compra ora, paga dopo. La possibilità di dilazionare i pagamenti risulta particolarmente allettante in un momento di inflazione elevata e debiti su carte di credito già alle stelle. Ma è davvero tutto oro quello che luccica?

Un mercato in crescita esponenziale

Secondo Adobe Analytics, le spese con il "compra ora, paga dopo" aumenteranno dell'11,4% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 18,5 miliardi di dollari tra il 1° novembre e il 31 dicembre.

Solo il Cyber Monday dovrebbe generare 993 milioni di dollari di acquisti con questo metodo nei soli Stati Uniti. La sua popolarità è dovuta in parte alla facilità di accesso: molte aziende effettuano solo controlli creditizi superficiali e non segnalano la storia dei pagamenti alle agenzie di credito, a differenza delle compagnie di carte di credito. Questo rende il servizio appetibile anche per i giovani, spesso con basso punteggio creditizio o nessuna storia creditizia. Un aspetto positivo da evidenziare è l'intervento del CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) a maggio, che ha imposto alle aziende di "Buy Now Pay Later" di rispettare le normative sul credito tradizionale, garantendo così maggiori tutele ai consumatori in caso di controversie.

Come funziona il "Buy Now Pay Later"?

Il funzionamento è semplice: gli acquirenti si registrano fornendo i dati del conto bancario o di una carta di debito/credito e concordano il pagamento in rate mensili, solitamente nell'arco di otto settimane o più.

