Black Friday: è un'opportunità? Il parere della Federazione Moda Italia





Il Black Friday sta arrivando, ma tra opportunità e rischi per il settore moda, la sfida è trovare un approccio equilibrato, trasparente e soprattutto sostenibile. I consumi di abbigliamento sono rallentati, con lievi rialzi a settembre e ottobre, ma l’evento del Black Friday resta un punto interrogativo per molti operatori. I consumatori mostrano infatti una maggiore attenzione alla qualità e alla sostenibilità.

Il punto di vista di Giulio Felloni

Secondo Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, il Black Friday si adatta meglio alla “moda veloce”, basata sul prezzo, rispetto alla moda programmata, che privilegia qualità, trasparenza e sostenibilità.

La durata dell'evento è un altro punto critico: un solo giorno negli USA, mentre in Italia si protrae per settimane. Questo genera confusione e, a lungo termine, potrebbe svalutare l'immagine dei brand.

Un approccio più sostenibile

Sempre più commercianti stanno optando per modelli di consumo più sostenibili, con promozioni mirate e l’utilizzo di materiali riciclati. Felloni sottolinea l'importanza di un approccio responsabile, bilanciando la necessità di incrementare il fatturato con la tutela dell'immagine del marchio e del rispetto per l'ambiente. Non è solo una questione di numeri, ma anche di valori. È necessario un profondo cambiamento di mentalità nel mercato.

L'importanza del commercio di prossimità

Felloni conclude consigliando ai consumatori di prediligere gli acquisti nei negozi di prossimità. Un'azione che non solo favorisce le relazioni sociali e supporta l'economia locale, ma contribuisce anche al decoro urbano e alla qualità dei servizi pubblici.

Sostenere il commercio locale significa investire nella propria comunità e nella sua crescita. Un'ottima strategia da adottare anche considerando la necessità di supportare un modello di consumo più responsabile.