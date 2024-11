Black Friday 2024: Previsioni sul marketing di Influencer





Il Black Friday continua a essere un evento chiave per il marketing di influencer. Un nuovo report di Infllead, azienda leader nel settore dei software per influencer marketing, analizza i dati del 2022 e del 2023 per offrire previsioni sul 2024. Lo studio si concentra su Instagram e TikTok, osservando le strategie di migliaia di creator italiani.

Instagram vs TikTok: La battaglia per il Black Friday

Nel 2022 e 2023, Instagram ha dominato la scena del Black Friday, con un volume di post dedicato al fenomeno quasi triplo rispetto a TikTok.

Tuttavia, si prevede una crescita significativa di TikTok nel 2024, riducendo il divario con Instagram. L'analisi di Infllead indica che il 2.11% dei post di Instagram riguardavano il Black Friday nel periodo analizzato, a fronte dello 0.82% su TikTok. Questo trend suggerisce una progressiva convergenza tra le due piattaforme per l'evento.

Le categorie di influencer più coinvolte

I creator del settore "Lifestyle, Fashion & Beauty" sono risultati i più attivi, con il 22.97% di pubblicazioni dedicate al Black Friday. Seguono "Motors, Science & Technology" (13.29%), mentre le altre categorie mostrano un coinvolgimento significativamente inferiore, circa un quarto rispetto al primo settore. Un dato interessante è che la maggior parte dei contenuti proviene dai Micro Influencer, ovvero quelli con un numero di follower compreso tra 10.

Previsioni per il 2024: un futuro multipiattaforma

Il report Infllead prevede una crescita dell'attività su TikTok e una maggiore diversificazione delle categorie di influencer coinvolte nel 2024. Sebbene il Black Friday mantenga la sua centralità nelle strategie di influencer marketing, si anticipa un utilizzo più mirato dei budget, ottimizzando le campagne per massimizzare il ritorno sull'investimento. Un altro dato chiave è che, sebbene novembre non sia il mese con il picco maggiore di post sponsorizzati in Italia, la maggior parte dei contenuti legati al Black Friday viene pubblicata proprio in questo mese.