Alibaba sfida OpenAI: nuova sfida tra USA e Cina sull'Intelligenza Artificiale tra o1 e QwQ





Un nuovo modello di AI di Alibaba, chiamato QwQ (Qwen with Questions), sta dimostrando capacità di ragionamento sorprendenti, superando diversi benchmark complessi in matematica e programmazione. Questo articolo analizza le sue prestazioni e le sue limitazioni.

Le capacità di QwQ

QwQ si distingue per la sua capacità di affrontare problemi complessi con un approccio riflessivo e analitico. A differenza di altri modelli, QwQ non si limita a fornire risposte immediate, ma si sofferma a ponderare, a mettere in discussione le proprie ipotesi, esplorando diverse strade prima di arrivare a una conclusione.

Questo approccio, simile a quello di uno studente attento, permette di raggiungere una comprensione più profonda dei problemi. Il risultato? Una precisione notevole nella risoluzione di problemi matematici e di programmazione.

Risultati eccezionali nei benchmark: batte OpenAI o1

Le prestazioni di QwQ sono state testate su diversi benchmark, ottenendo risultati notevoli. Nel test GPQA, un benchmark di livello universitario per la valutazione della capacità di risolvere problemi scientifici, QwQ ha raggiunto il 65,2%. Nell'AIME, un test di matematica per studenti delle scuole superiori, il punteggio è stato del 50%. QwQ ha inoltre ottenuto il 90,6% su MATH-500, un vasto dataset che valuta la capacità di risolvere problemi matematici diversificati, e il 50% su LiveCodeBench, un benchmark per la valutazione della generazione di codice e della risoluzione di problemi nella programmazione reale.

Il futuro di questo modello di AI è promettente e apre nuove strade per la risoluzione di problemi complessi in diversi settori. Il progresso è costante e la ricerca continua.