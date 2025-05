La guida di Stellantis passa ad Antonio Filosa: un leader con esperienza globale

Ha inoltre raccontato di aver lavorato a stretto contatto con Filosa negli ultimi sei mesi, periodo in cui le sue responsabilità sono aumentate. La sua leadership, capace di guidare sia il Nord America che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità.

Per assicurare una transizione efficace, il consiglio di amministrazione ha già conferito a Filosa i pieni poteri di amministratore delegato a partire dal 23 giugno. Una successiva assemblea straordinaria degli azionisti verrà convocata nei prossimi giorni per formalizzare la sua elezione nel consiglio di amministrazione come amministratore esecutivo.

La scelta del consiglio di amministrazione di Stellantis si basa sulla comprovata esperienza di Antonio Filosa, maturata in oltre 25 anni nel settore automobilistico.

La sua vasta esperienza internazionale e la sua conoscenza ineguagliabile dell'azienda, unite alle sue riconosciute qualità di leadership, sono state determinanti.

Filosa ha guidato le operazioni di Stellantis sia in Nord America che in Sud America. Durante il suo mandato come Chief Operating Officer per il Sud America, ha portato il marchio Fiat alla leadership di mercato. Successivamente, ha contribuito in modo significativo alla crescita dei marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Questo ha rafforzato notevolmente la posizione di leadership di Stellantis nella regione.

Nel ruolo di CEO di Jeep, Antonio Filosa ha ampliato la presenza globale del marchio, consolidandola anche in Europa.

Qui, modelli di grande successo come la Jeep Avenger hanno continuato a essere tra i più venduti. A dicembre 2024, è stato promosso Chief Operating Officer per le Americhe. Da quella nomina, ha avviato un robusto processo di rafforzamento delle operazioni negli Stati Uniti. Ha ridotto in modo significativo le scorte dei concessionari, riorganizzato il team dirigenziale, guidato l'introduzione di nuovi prodotti e propulsori e intensificato il dialogo con concessionari, sindacati e fornitori.

Il nuovo amministratore delegato ha espresso gratitudine al presidente John Elkann e ai membri del consiglio di amministrazione per la loro guida, specialmente negli ultimi mesi, e per la fiducia riposta in lui per guidare l'azienda in un momento così cruciale per il settore. Ha anche aggiunto di essere sempre stato ispirato dall'immenso talento, dalla passione e dall'impegno delle persone che lavorano in Stellantis, e dalla professionalità che permette ai team di raggiungere l'eccellenza.