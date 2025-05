L'AI potrebbe eliminare milioni di posti di lavoro: l'allarme del CEO di Anthropic

Parole forti, che arrivano direttamente dal suo ufficio di San Francisco. Amodei insiste: le aziende del settore e i governi devono smetterla di edulcorare la realtà. Un'onda d'urto sta per colpire professioni come tecnologia, finanza, diritto, consulenza, specie quelle che rappresentano il primo gradino della carriera. Perché è importante ascoltare queste parole? Perché Amodei, 42 anni, sta creando proprio la tecnologia che, secondo lui, potrebbe ridisegnare la società in tempi brevissimi. La sua intenzione è scuotere governi e altre aziende del settore AI, spingendoli a prepararsi, a proteggere la nazione. Pochi, a suo dire, prestano attenzione. I legislatori non capiscono o non credono a queste proiezioni. Gli amministratori delegati hanno timore di parlarne apertamente. Molti lavoratori non si renderanno conto dei rischi legati a questa potenziale apocalisse occupazionale fino a quando non si troveranno nel pieno della tempesta.

"Molti di loro non sono consapevoli di ciò che sta per accadere", ha sottolineato Amodei. "Sembra assurdo, e la gente semplicemente non ci crede". Uno sguardo al quadro più ampio mostra che la questione, pur sottovalutata, inizia a farsi strada. Steve Bannon, figura di spicco nella prima amministrazione Trump, prevede che la perdita di posti di lavoro dovuta all'AI diventerà un tema centrale nella campagna presidenziale del 2028. "Non credo che nessuno stia prendendo in considerazione quanto saranno devastati i lavori amministrativi, manageriali e tecnologici per i giovani sotto i 30 anni – quei lavori entry-level così cruciali a vent'anni", ha affermato Bannon. Anche figure come Mark Zuckerberg di Meta hanno accennato a un futuro in cui sviluppatori di medio livello potrebbero non essere più necessari a breve.

C'è un elemento quasi ironico in tutto questo. Amodei ha condiviso queste preoccupazioni dopo aver trascorso la giornata a illustrare le capacità straordinarie della sua stessa AI, in grado di scrivere codice quasi al livello umano. Alcuni critici ribattono: "Non vi crediamo. State solo esagerando per farvi pubblicità". Ma Amodei invita gli scettici a porsi la domanda: "E se avessero ragione?". Egli riconosce questa apparente contraddizione, ma ritiene che i lavoratori "stanno già un po' meglio se riusciamo almeno ad avvertirli per tempo". Come potrebbe manifestarsi questa potenziale ondata di esuberi nel mondo del lavoro d'ufficio? Si profila un percorso preciso. Aziende come OpenAI, Google, Anthropic e altre potenze dell'AI migliorano costantemente le capacità dei loro modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).



Queste AI raggiungono e superano le performance umane in un numero crescente di compiti. Questo processo è in atto e accelera. Contemporaneamente, i governi sembrano restii ad agire, forse preoccupati di perdere terreno rispetto ad altri Paesi, come la Cina, o di spaventare i lavoratori con avvertimenti prematuri. L'amministrazione e il Congresso non regolamentano l'AI né mettono in guardia il pubblico. Anche questo sta accadendo e non mostra segni di cambiamento. La maggior parte dei cittadini, ignara della crescente potenza dell'AI e della minaccia che incombe sui loro impieghi, presta poca attenzione. Questa è la terza componente dello scenario. E poi, quasi all'improvviso, i leader aziendali vedranno i risparmi derivanti dalla sostituzione di esseri umani con l'AI. Agiranno su larga scala.



Smetteranno di aprire nuove posizioni lavorative, non rimpiazzeranno quelle esistenti e sostituiranno i dipendenti umani con agenti AI o altre alternative automatizzate. Il pubblico se ne accorgerà solo quando sarà troppo tardi. Scenario che è, in effetti, già iniziato. Centinaia di aziende tecnologiche sono impegnate in una corsa sfrenata per produrre i cosiddetti agenti, o AI agentive. Questi agenti sono alimentati dagli LLM. È fondamentale comprendere cosa sia un agente e perché le aziende che li sviluppano li considerino inestimabilmente preziosi. Nella sua forma più semplice, un agente è un'AI che può svolgere il lavoro degli esseri umani: istantaneamente, indefinitamente e a un costo esponenzialmente inferiore. Immaginate un agente che scrive il codice per la vostra tecnologia, o che gestisce i framework finanziari e le analisi, o l'assistenza clienti, o il marketing, o la revisione di testi, o la distribuzione di contenuti, o la ricerca.



Le possibilità sono infinite e non sono affatto fantascientifiche. Molti di questi agenti sono già operativi all'interno delle aziende, e molti altri sono in rapida produzione. Ecco perché Mark Zuckerberg, tra gli altri, ha dichiarato che gli sviluppatori di medio livello diventeranno superflui a breve, forse già quest'anno. A gennaio, Zuckerberg ha affermato che "probabilmente nel 2025, noi di Meta, così come le altre aziende che stanno lavorando su questo, avremo un'AI che potrà effettivamente fungere da sorta di ingegnere di medio livello che avete in azienda e che potrà scrivere codice". Ha aggiunto che questo alla lunga ridurrà la necessità di esseri umani per svolgere tale lavoro. Poco dopo, Meta ha annunciato piani per ridurre la propria forza lavoro del 5%. Esiste un dibattito acceso su quando le aziende passeranno in massa dal software tradizionale a un futuro basato sugli agenti.



Pochi dubitano che stia arrivando velocemente. Il consenso generale: arriverà gradualmente e poi, all'improvviso, forse l'anno prossimo. Non c'è dubbio: abbiamo parlato con decine di amministratori delegati in aziende di varie dimensioni e settori. Ognuno di loro sta lavorando febbrilmente per capire quando e come gli agenti o altre tecnologie AI possano sostituire i lavoratori umani su larga scala. Nel momento in cui queste tecnologie potranno operare a un livello di efficacia umana – il che potrebbe accadere tra sei mesi e qualche anno da ora – le aziende passeranno dagli esseri umani alle macchine. Questo potrebbe eliminare decine di milioni di posti di lavoro in un periodo molto breve. Sì, le trasformazioni tecnologiche del passato hanno distrutto molti lavori, ma, nel lungo periodo, ne hanno creati di nuovi in numero maggiore. Questo potrebbe essere vero anche per l'AI.



La differenza qui sta sia nella velocità con cui questa trasformazione dell'AI potrebbe colpire, sia nell'ampiezza dei settori e dei singoli lavori che saranno profondamente influenzati. Si inizia a vedere persino grandi aziende, profittevoli, che riducono il personale:

- Microsoft sta licenziando 6.000 lavoratori, circa il 3% della forza lavoro, molti dei quali ingegneri;

- Walmart sta tagliando 1.500 posti di lavoro a livello corporate, come parte di un piano per semplificare le operazioni in previsione del grande cambiamento;

- CrowdStrike, un'azienda di cybersecurity con sede in Texas, ha ridotto 500 posti di lavoro, il 5% della sua forza lavoro, citando "un punto di svolta del mercato e della tecnologia, con l'AI che sta rimodellando ogni settore". Anche Aneesh Raman, chief economic opportunity officer di LinkedIn, ha avvertito che l'AI sta spezzando "i pioli più bassi della scala professionale".



Parliamo di sviluppatori software junior, paralegali e associati dei primi anni negli studi legali che una volta "si facevano le ossa" sulla revisione di documenti. E ancora, giovani addetti alle vendite al dettaglio che vengono soppiantati da chatbot e altri strumenti automatizzati di assistenza clienti. Meno pubbliche sono le conversazioni quotidiane ai piani alti di ogni azienda riguardo alla sospensione di nuove offerte di lavoro o alla copertura di quelle esistenti, in attesa di determinare se l'AI sarà più efficace degli esseri umani nello svolgere il compito. Questo scenario favorirà probabilmente una crescita storica per i vincitori: le grandi aziende dell'AI, i creatori di nuove attività legate all'AI, le aziende esistenti che opereranno più velocemente e in modo molto più redditizio, e i ricchi investitori che scommettono su questo esito.



Il risultato potrebbe essere una grande concentrazione di ricchezza. "Potrebbe diventare difficile per una parte sostanziale della popolazione contribuire davvero all'economia", ha affermato Amodei. "E questo è molto negativo. Non lo vogliamo. L'equilibrio di potere della democrazia