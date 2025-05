Impatto economico della Finale UEFA Champions League a Monaco: la spinta di Mastercard

Tra le esperienze più ambite, spiccano gli eventi sportivi di portata internazionale. L'interesse per lo sport dal vivo è in crescita esponenziale. Il cinquantotto per cento degli europei prevede di assistere ad almeno un evento sportivo quest'anno. Questo dato segna un aumento notevole, pari al centocinquantadue per cento rispetto al 2024. Inoltre, il quaranta per cento dei cittadini europei ha intenzione di investire tra i centouno e i mille euro per eventi sportivi nel corso del 2025. Le analisi approfondite del Mastercard Economics Institute mettono in luce l'effetto duraturo e consistente che manifestazioni sportive di primo piano generano sul comparto dell’ospitalità nelle metropoli che le ospitano.

Ecco alcuni esempi concreti del loro impatto:

- Durante la Finale della UEFA Champions League 2024 a London, la spesa in ristoranti e bar nel raggio di tre chilometri dallo stadio ha registrato un incremento del 7,4% rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'evento;

- La spesa dei visitatori provenienti dall'estero a London, spinta in particolare dai tifosi originari di Spagna e Germania (paesi delle squadre finaliste), è stata sessantasette volte superiore rispetto a un normale fine settimana;

- La Finale della UEFA Champions League 2023, svoltasi a Istanbul, ha portato un contributo stimato in centoventi milioni di Dollari all’economia locale;

- A Istanbul, la spesa legata al turismo nei giorni della finale è aumentata del quarantasei per cento su base annua.

Dichiara Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard: "La Finale della UEFA Champions League non è soltanto un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, con un ingrediente italiano in più quest'anno, ma anche un'occasione unica per una città come Monaco per vivere un momento di crescita sociale ed economica. Le analisi del Mastercard Economics Institute confermano che eventi di questa portata generano un impatto tangibile sul tessuto economico locale, in particolare nei settori dell’ospitalità e del commercio. È la dimostrazione concreta di come i grandi eventi sportivi possano fungere da catalizzatore per il territorio: gli appassionati di calcio in trasferta non portano con sé soltanto la passione per la propria squadra, ma anche valore economico, contribuendo in modo concreto a rafforzare il legame tra sport, comunità e crescita del territorio.



"

Quando i grandi appuntamenti arrivano a Monaco, i fan sono pronti a spendere: la forza economica dei tifosi è palpabile. Negli ultimi dodici mesi, Monaco si è affermata come polo d'attrazione per grandi eventi, ospitando concerti di star mondiali come Taylor Swift e Adele, oltre alle partite degli Europei di calcio. Questi eventi hanno dato un impulso significativo all'economia cittadina. Secondo i dati di Mastercard SpendingPulse, che traccia le vendite al dettaglio, i primi due concerti di Adele a Monaco hanno innescato una vera e propria "Funflation". La spesa per gli alloggi in città il 2 e 3 agosto 2024 è aumentata del cinquantasette per cento rispetto all'anno precedente.

Un trend simile si è osservato anche per le partite degli Europei 2024, che hanno notevolmente incrementato le vendite nei ristoranti delle città ospitanti.



Natalia Lechmanova, Chief Economist Europe presso il Mastercard Economics Institute, ha evidenziato: "Negli ultimi anni, eventi sportivi come la UEFA Champions League hanno rappresentato impulsi significativi per le economie delle aree ospitanti, a beneficio delle imprese locali ben oltre gli stadi. Con la continua espansione dell’experience economy in tutta Europa, i tifosi privilegiano sempre più i viaggi e gli eventi dal vivo, generando opportunità durature per le attività locali in città come Monaco."

Entra in scena la nuova Mastercard Fan Zone. Tutte le sedi dei Campionati Europei hanno creato spazi dedicati ai tifosi al di là degli stadi, con un impatto molto positivo confermato dal report sull'Experience Economy di Mastercard.



Quasi sei europei su dieci, il cinquantasei per cento, che hanno partecipato a partite dal vivo negli ultimi anni, hanno dichiarato di sentirsi più felici e soddisfatti quando assistono di persona alla loro squadra giocare. Un intervistato su due, il cinquantuno per cento, ritiene che vedere il calcio in compagnia rafforzi i legami con amici e familiari.

La nuova Mastercard Fan Zone intende dare vita al tifo con modalità innovative e coinvolgenti. Include contenuti sui social media con sfide per creator, votazioni aperte ai fan, premi esclusivi e integrazioni con partner come Deutsche Bahn.

Tifare la propria squadra durante la Finale di UEFA Champions League è un'esperienza dal valore inestimabile, e i fan sono disposti a viaggiare e spendere senza esitazioni pur di viverla. Questa inclinazione verso l'acquisto di esperienze a scapito dei beni materiali è ulteriormente supportata dai dati del Mastercard Economics Institute.



Nel 2024, il 32,1% della spesa dei consumatori europei destinata alle esperienze (escludendo viaggi e ristoranti) è stata indirizzata verso gli eventi dal vivo. Questo dato mostra una crescita rispetto al 31,5% del 2023 e al 30,7% del 2019, confermando la tendenza dominante.