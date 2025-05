Il futuro della previdenza in Italia: idee a Monte Argentario con Arca Fondi SGR e Talents in Motion

Organizzato da Arca Fondi SGR e Talents in Motion, si inserisce nel più ampio progetto Previverso, considerato uno dei laboratori di pensiero più rilevanti in Italia per il futuro della previdenza. L'obiettivo era affrontare il benessere finanziario in tutte le sue sfaccettature: a livello personale, per le aziende e per l'intera collettività. Tre giorni intensi di confronto hanno cercato di individuare nuove strade per un equilibrio sociale più stabile.

Oggi, più che mai, comprendere e gestire al meglio le proprie finanze è essenziale per l'autonomia e la serenità. Il forum di Previverso ha esplorato questo concetto seguendo quattro direttrici principali. Si è guardato alla persona, mettendo in luce il forte legame tra una solida stabilità economica e la tranquillità psicologica, che si traduce in maggiore libertà nel realizzare i propri progetti di vita.

Si è poi analizzata l'impresa, vista non solo come luogo di lavoro, ma come un attore chiave che può attivamente promuovere modelli di welfare, inclusa la previdenza integrativa, per attrarre e trattenere talenti, rafforzando così la coesione interna e la sicurezza finanziaria dei dipendenti. Il Paese è stato un altro punto focale: si riconosce che la salute finanziaria dei cittadini e una diffusa cultura della pianificazione previdenziale contribuiscono a una maggiore prosperità nazionale, liberando al contempo risorse che possono sostenere il welfare pubblico. Infine, l'Adozione: si sono discusse le azioni concrete necessarie per tradurre in proposte di legge le idee formulate da Previverso in collaborazione con gli HR di AIDP.

L'Italia sta affrontando un invecchiamento demografico senza precedenti; si prevede che entro il 2050, più di un terzo degli italiani avrà superato i 65 anni.

Questo scenario rende chiaro che affidarsi unicamente al primo pilastro del sistema previdenziale non è più sufficiente a garantirne la sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, la previdenza integrativa assume un ruolo strutturale e non più una semplice opzione. Rappresenta una via concreta per proteggere le nuove generazioni, assicurando loro la capacità di fare scelte libere e di contare su una solida stabilità economica nel tempo.

Patrizia Fontana, fondatrice e presidente di Talents in Motion, ha offerto una prospettiva preziosa su questo cambiamento. Parlare oggi di benessere finanziario significa confrontarsi con un profondo cambiamento culturale. In un'epoca dominata dall'incertezza, è necessario riscoprire il senso originario della previdenza: prendersi cura, prima ancora che risparmiare. Servono strumenti chiari, accessibili e vicini alla vita reale, come PreviYoung, il primo piano previdenziale pensato per ragazze e ragazzi tra 0 e 26 anni.



Non solo un fondo, ma un gesto di fiducia verso le nuove generazioni, perché possano costruire fin da subito il proprio futuro economico, in modo consapevole e sostenibile. La sua riflessione sottolinea l'importanza di vedere la previdenza come un atto di cura personale e intergenerazionale.

L'evento a Monte Argentario è stato il primo grande appuntamento per Previverso nel 2025, ma il progetto ha già dimostrato la sua proattività nel 2024. Ha animato il dibattito nazionale con diverse iniziative sul territorio, culminate nel "Previverso Day" tenutosi alla Camera dei Deputati. In quell'occasione, sono state presentate alle istituzioni proposte mirate a migliorare il sistema previdenziale.

Tra le proposte concrete avanzate:

- il ripristino del meccanismo del silenzio-assenso per facilitare l'adesione automatica ai fondi pensione;

- l'introduzione obbligatoria dell'educazione previdenziale sia nelle aziende che nel sistema scolastico, per aumentare la consapevolezza tra i cittadini fin da giovani;

- il rafforzamento della concorrenza tra i diversi fondi pensione, con l'obiettivo di migliorarne efficienza e trasparenza;

- nuove misure specifiche a sostegno della genitorialità, come una maggiore flessibilità nella contribuzione per i familiari a carico.



Con l'edizione di Monte Argentario, Previverso rafforza ulteriormente la sua identità di ecosistema partecipativo. Questo progetto è un punto di incontro dove si incrociano prospettive generazionali, le diverse esigenze della società e le responsabilità delle istituzioni. Non è semplicemente una discussione tecnica sulla finanza, ma una narrazione condivisa che mira a restituire alla previdenza il suo significato più profondo: uno strumento per garantire libertà, promuovere equità e costruire benessere per l'intera collettività.

Marco Basilico, Responsabile della Direzione Istituzionali e Previdenza di Arca Fondi SGR, ha evidenziato la capacità distintiva del progetto. Il valore di Previverso sta nella sua capacità di costruire ponti: tra generazioni, tra competenze e tra visioni pubbliche e private.



È solo mettendo a sistema questi diversi sguardi che possiamo progettare un futuro previdenziale credibile, sostenibile e inclusivo. L'esperienza di Previverso dimostra che la costruzione di un sistema previdenziale solido e orientato al futuro richiede necessariamente la collaborazione e il dialogo tra tutti gli attori coinvolti.