Cloud con dati in Italia: cosa cambia con l'accordo tra Aruba e Microsoft Italia

In un mondo digitale in rapida evoluzione, dove le normative cambiano e le minacce alla sicurezza dei dati aumentano, per le imprese diventa essenziale poter decidere dove si trovano i propri dati. Serve poter scegliere il luogo di elaborazione e conservazione. Questa esigenza di data localization è al centro dell'offerta congiunta di Aruba e Microsoft Italia.

Nasce così un servizio cloud europeo potenziato dalla tecnologia Microsoft Azure. La soluzione proposta da Aruba Cloud si basa su Azure Local. Questa architettura unisce il meglio di due mondi: i benefici di flessibilità e scalabilità tipici del cloud pubblico con la sicurezza, la bassa latenza e soprattutto la localizzazione dei dati in Italia che caratterizzano le soluzioni di cloud privato.

Attraverso Azure Local, le aziende possono accedere a risorse di Infrastructure as a Service (IaaS). Queste vengono erogate da un'architettura robusta, di livello enterprise e iperconvergente. La gestione avviene direttamente dal pannello Azure, familiare a molti. Questo offre una risposta concreta per chi opera in settori regolamentati o ha stringenti requisiti di riservatezza, isolamento, continuità operativa o specifiche esigenze geografiche. È una soluzione single-tenant, pensata per un singolo cliente, pienamente conforme alle direttive di Microsoft e gestibile tramite Azure Arc. Un ulteriore vantaggio è il modello di pricing fisso, che aiuta a tenere sotto controllo i costi e semplifica la gestione IT.

Questa alleanza va oltre la semplice infrastruttura. Combinando la solidità dei data center di Aruba con la potenza e la flessibilità delle piattaforme Microsoft, l'accordo include anche servizi per il modern workplace.

Ciò significa poter lavorare in modo efficace da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo. L'integrazione tra Microsoft 365 e i servizi digitali di Aruba crea un ambiente di lavoro moderno, sicuro e personalizzabile, anche attraverso l'uso del proprio dominio online. Questo ambiente è inoltre potenziato dall'AI Generativa e disponibile a condizioni vantaggiose.

L'obiettivo dichiarato è supportare la crescita delle aziende italiane. Si offrono innovazione tecnologica unita a un'infrastruttura affidabile e localizzata. Questo binomio punta a migliorare efficienza, collaborazione, produttività e sicurezza. Le aziende italiane avranno accesso alle più recenti soluzioni cloud e di intelligenza artificiale, con risorse e competenze dedicate, beneficiando al tempo stesso del controllo e della prossimità offerti dalla rete di data center di Aruba.



In un contesto tecnico e normativo in continua evoluzione, ampliare il portafoglio di servizi Aruba Cloud con la tecnologia Azure risponde alla domanda di chi cerca il meglio della flessibilità cloud con la sicurezza e il pieno controllo tipici di un ambiente privato.