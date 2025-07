Un inatteso sollievo per i mercati: l'accordo UE-USA sui dazi e le speranze per l'auto

I mercati europei del credito hanno accolto con un sospiro di sollievo la notizia del nuovo accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti in materia di dazi, registrando un generale calo degli spread. Questo sviluppo, pur non ripristinando le condizioni ideali di inizio anno per gli esportatori del Vecchio Continente, si è rivelato meno oneroso di quanto inizialmente temuto. È una dinamica che le borse conoscono bene: la certezza, anche se non perfetta, è spesso preferibile all'incertezza, infondendo fiducia e stabilizzando le aspettative. Di conseguenza, questo patto è stato percepito come un risultato complessivamente positivo. Una maggiore chiarezza giunge ora per le aziende europee, sebbene molte questioni di dettaglio debbano ancora trovare una loro definizione.