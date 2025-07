Le adesioni all'Offerta Pubblica di Scambio su Mediobanca: un inizio sottotono per Banca MPS

La giornata di venerdì 25 luglio ha visto un apporto di 37.995 azioni, un volume che da solo conferma la tendenza. Una precisazione cruciale giunge direttamente da Borsa Italiana: le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nelle giornate del 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere incluse nell'offerta. Questa regola è determinante per gli investitori. La scadenza per l'OPS è fissata per l'8 settembre 2025. Il mercato osserva con attenzione lo sviluppo di questa operazione, un'operazione che, fino a questo momento, si è mossa con estrema lentezza.