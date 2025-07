La mossa sorprendente di Samsung e Tesla: un'alleanza da miliardi ridefinisce i chip AI

Ciò nonostante, il velo è stato rapidamente squarciato. È stato infatti il carismatico amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, a confermare la partnership sul social network X. Ha svelato che il nuovo impianto di Samsung, situato nello stato americano del Texas, sarà interamente dedicato alla produzione dei chip AI6 di ultima generazione. Si tratta di un progetto di importanza strategica enorme, come ha sottolineato Musk stesso, commentando che «È difficile sopravvalutare l'importanza di questo progetto». Ha poi aggiunto particolari cruciali sul ciclo di vita e la produzione di questi innovativi chip. Attualmente, Samsung si occupa della produzione del modello AI4, ma il futuro guarda già all'AI6. La progettazione di quest'ultimo è stata appena ultimata. La sua realizzazione, tuttavia, non vedrà coinvolta solo Samsung. Musk ha chiarito che il gruppo taiwanese TSMC sarà un partner chiave nella produzione dell'AI6, inizialmente nelle sue fabbriche in Taiwan e successivamente anche nella sua avanzata struttura in Arizona, negli Stati Uniti.



La notizia di questa mastodontica intesa ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari. Alla Borsa di Seul, le azioni di Samsung hanno registrato un'impennata notevole, chiudendo con un incremento di quasi il 6%. Una reazione che testimonia la fiducia degli investitori nelle potenzialità di questa alleanza strategica, proiettata a definire il futuro dell'intelligenza artificiale nel settore automobilistico per i prossimi anni.