L'Accordo USA UE smorza le Borse europee, l'Euro affonda

L'intesa prevede che le esportazioni dal vecchio continente verso gli USA saranno gravate principalmente da tariffe doganali del 15%, ben meno del 30% inizialmente minacciato dall'ex presidente Donald Trump. In cambio, l'Unione Europea si è impegnata a significativi acquisti di energia e attrezzature militari statunitensi. A Milano, il mercato ha chiuso praticamente invariato, segnando un +0,01% a 40.732 punti base. La seduta è stata salvata grazie a robusti acquisti sul settore bancario, ma ha visto i comparti dell'automotive e della difesa in profondo rosso, nonostante il FTSE Mib avesse toccato quota 41.000 punti base nelle ore precedenti. La piazza peggiore del giorno è stata Francoforte, che ha ceduto l'1,1%. Il sentiment è stato particolarmente influenzato dai deludenti risultati semestrali di Audi, che ha registrato un crollo degli utili, un destino simile a quello della capogruppo Volkswagen, scesa del 3,9%. Il governo tedesco ha espresso sollievo per l'evitata guerra commerciale, ma la federazione tedesca dell'acciaio, WV Stahl, ha prontamente sottolineato come la "situazione catastrofica" dell'industria siderurgica europea rimanga sostanzialmente immutata.



Le tariffe statunitensi su acciaio e alluminio, infatti, si mantengono al 50%, con i negoziati ancora in corso per una potenziale revisione. A Parigi, il listino ha registrato un calo dello 0,43%. Un commento del primo ministro francese, François Bayrou, ha risuonato pesantemente sul mercato, definendo l'accordo "un giorno buio" per l'Europa, che a suo dire "decide di sottomettersi". Madrid ha perso lo 0,14%, mentre Amsterdam ha guadagnato un modesto 0,29%. Fuori dalla zona Euro, Londra ha ceduto lo 0,46% e Zurigo lo 0,44%. Oltreoceano, Wall Street ha mostrato un andamento più cauto, pur muovendosi in lieve progresso dopo i record della settimana precedente. Il mercato si prepara a una settimana cruciale. Mercoledì è attesa la decisione della Federal Reserve sulla politica monetaria. Sebbene non siano previsti tagli dei tassi, gli investitori analizzeranno attentamente la retorica della banca centrale per anticipare le mosse future, in particolare in vista della riunione di settembre.



Le probabilità di un primo taglio dei tassi per l'anno in quel meeting si attestano al 59,8%, secondo lo strumento FedWatch del CME Group. Lo slancio della Borsa di New York sarà messo alla prova anche dalla pubblicazione delle trimestrali aziendali di giganti del calibro di Meta Platforms, Microsoft, Amazon e Apple. Nella settimana precedente, i risultati di Alphabet avevano riacceso l'ottimismo generale sugli investimenti e i rendimenti nel settore dell'AI. L'agenda macroeconomica della settimana include anche il rapporto sulla spesa per consumi personali (PCE), la misura dell'inflazione prediletta dalla Fed, e i dati sull'occupazione non agricola. Questi indicatori offriranno ulteriori spunti sullo stato di salute dell'economia statunitense. L'Euro, come anticipato, si trova in netta fase di ribasso, con un cambio attuale di 1,163 contro il Dollaro.



Questo indebolimento è alimentato dal timore che l'accordo tariffario USA-UE possa frenare la crescita del blocco. Nondimeno, la svalutazione della moneta unica potrebbe in qualche modo mitigare l'impatto dei dazi che entreranno in vigore il primo agosto. Nel comparto delle materie prime, si è osservato un aumento dei prezzi del petrolio. Il Brent è salito dell'1,82% a 68,89 Dollari al barile, mentre il WTI ha guadagnato l'1,76% raggiungendo i 66,31 Dollari al barile. L'Oro, al contrario, ha segnato un arretramento, trattando a 3310,06 Dollari l'oncia con un ribasso dello 0,81% nella consegna immediata. Questa dinamica riflette un certo riposizionamento degli investitori nel contesto delle nuove incertezze economiche e geopolitiche.