Italia: 4milioni di italiani in meno nel 2050: le previsioni Istat

Una trasformazione profonda sta per ridefinire il volto dell'Italia, plasmando la sua struttura sociale ed economica per i decenni a venire. I recenti dati pubblicati dall'Istat dipingono un quadro di marcato invecchiamento, una realtà che si auto-rinforza nonostante il positivo, ma non sufficiente, contributo delle migrazioni dall'estero. La popolazione residente, che oggi si aggira sui 59 milioni di individui, è destinata a ridursi in modo significativo, raggiungendo circa 54,7 milioni entro il 2050. Si tratta di un calo graduale, eppure costante, che inciderà profondamente sul tessuto del Paese. Nel medesimo periodo, la quota degli anziani con oltre 65 anni subirà un'impennata, passando dal 24,3% attuale a un preoccupante 34,6%.