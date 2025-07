Il successo di BPER e Popolare di Sondrio: un caso che spicca nel risiko bancario italiano

L'integrazione completa e il futuro delisting dell'istituto di credito valtellinese rappresentano gli obiettivi primari dell'operazione. Va sottolineato come il raggiungimento di una soglia minima del 90% avrebbe reso immediata la revoca della quotazione in Borsa, scenario che non si è concretizzato in questa fase. Popolare di Sondrio manterrà comunque il suo brand, un dettaglio non da poco per una banca con radici così profonde nel territorio. Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER Banca, ha più volte evidenziato come il nuovo soggetto bancario sarà significativamente più competitivo. Sarà in grado di offrire un valore aggiunto rilevante, in particolare nell'Italia settentrionale, servendo oltre 6 milioni di clienti attraverso una rete capillare di più di 2.000 filiali e gestendo circa 400 miliardi di euro in asset finanziari. I vertici delle due banche hanno già avviato i primi incontri, con l'intenzione di rendere il processo di integrazione rapido ma al contempo armonico, anche senza un ritiro immediato dalla quotazione.





Qualche giorno prima della chiusura dell'offerta, S&P aveva già allineato i rating delle due banche, considerando la fusione praticamente acquisita. Entrambe le realtà vantano posizioni solide in termini di funding e liquidità. L'agenenzia di rating ha valutato che l'impatto complessivo sull'aspetto patrimoniale sarà gestibile e ha ritenuto le sinergie operative, stimate in 290 milioni di euro da Gianni Franco Papa entro il 2027, pienamente realizzabili. L'acquisizione, secondo l'analisi, non inciderà in modo significativo sulla qualità degli attivi di BPER. Anzi, l'operazione rafforzerà il posizionamento del gruppo, forte di una solida logica strategica che si manifesta nell'adeguatezza geografica e di business, oltre che nelle limitate sovrapposizioni tra le due entità. Una sfida significativa riguarderà l'espansione dell'esposizione del nuovo gruppo al mercato corporate delle PMI, dove Popolare di Sondrio è tradizionalmente molto forte, specialmente in Lombardia grazie a relazioni ben radicate.



Preservare il valore del marchio e la clientela di Popolare di Sondrio, unitamente alla sua reputazione di gestione prudente, potrebbe rappresentare l'aspetto più delicato nel gestire questa transizione.

Il successo di questa operazione si staglia in un contesto di mercato dove il risiko delle fusioni e acquisizioni, o M&A, ha avuto esiti altalenanti. Finora, solo Banca Ifis e illimity hanno trovato pieno appagamento nei loro percorsi di consolidamento. La tentata acquisizione di Banca Popolare di Milano da parte di UniCredit non ha avuto buon esito. Parallelamente, l'offerta pubblica di scambio lanciata da MPS su Mediobanca, partita il 14 luglio e in chiusura l'8 settembre, sta riscontrando scarsa adesione in Borsa, nonostante Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di MPS, si mostri fiducioso di raggiungere la soglia minima del 35%, puntando addirittura al 67%.