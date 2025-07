Il Mezzogiorno sfida i pronostici: motore inatteso della crescita di PIL 2024 e occupazione italiana

Il Nord-ovest, il Centro e il Mezzogiorno hanno tutti mostrato un aumento del PIL pari allo 0,9%. L'unica eccezione a questa dinamica omogenea è stata il Nord-est, che ha registrato una crescita più contenuta, fermandosi allo 0,2%.

L'andamento dell'occupazione ha presentato un quadro nazionale di incremento dell'1,6%, ma con alcune aree che hanno saputo distinguersi in modo particolare. Il Mezzogiorno, in particolare, ha mostrato la crescita più vigorosa, con un notevole +2,2% nel numero di occupati, evidenziando una tendenza positiva accentuata rispetto all'anno precedente. Anche il Centro ha contribuito a questa espansione, superando la media nazionale con un incremento dell'1,8%. Le altre aree del Paese, Nord-ovest e Nord-est, hanno registrato dinamiche più contenute, rispettivamente con un +1,6% e un +0,9%. Questi dati, frutto di un'accurata stima preliminare del PIL e dell'occupazione per ripartizione territoriale nel 2024, provengono da un approccio econometrico basato su indicatori.



È importante sottolineare come tali stime possano subire revisioni nelle successive diffusioni dei conti territoriali. A tal proposito, l'ISTAT ha già reso disponibili il 30 giugno 2025 le serie storiche degli aggregati regionali e provinciali sul suo data warehouse, fornendo un aggiornamento e completamento dei dati precedentemente diffusi il 28 gennaio 2025. Queste nuove serie tengono conto della revisione generale dei conti nazionali di settembre 2024, la quale ha introdotto innovazioni significative nei metodi e nelle fonti, garantendo piena coerenza con i conti nazionali annuali divulgati il 3 marzo 2025. Per capire meglio la natura di questa crescita e dove si sono concentrati i maggiori progressi, è utile osservare le performance settoriali nelle diverse regioni. Nel Mezzogiorno, il settore delle Costruzioni si è imposto come il principale traino economico del 2024, con un incremento del valore aggiunto del 4,1%, una cifra notevolmente superiore al +1,2% registrato a livello nazionale. A questo si è aggiunto il contributo significativo dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali, con un aumento del valore aggiunto del 2%.



Anche il settore del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni ha mostrato una dinamica positiva, superando la media nazionale con un +0,6% contro lo 0,1% nazionale. Nonostante questi brillanti risultati, l'Agricoltura ha registrato incrementi molto modesti (+0,4%), mentre l'Industria e gli Altri servizi hanno visto una contrazione, rispettivamente dello 0,6% e dello 0,8%.

Il Nord-ovest ha visto la crescita economica sostenuta principalmente dai Servizi finanziari, immobiliari e professionali e dal Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. Questi settori hanno registrato un aumento del valore aggiunto rispettivamente del 3,2% e dell'1,0%, posizionandosi come le migliori performance settoriali del Paese. Ma la situazione non è stata rosea ovunque: gli altri settori hanno subito una diminuzione del valore aggiunto, con cali più marcati della media nazionale nell'Industria (-0,6%) e negli Altri servizi (-2,2%), questi ultimi rappresentando il peggior risultato settoriale nazionale.



Le Costruzioni (-1,4%) e l'Agricoltura (-0,7%) hanno mostrato andamenti in controtendenza rispetto alle altre ripartizioni, con l'agricoltura come unica area del Paese in calo. Al Centro, il 2024 ha mostrato un incremento del valore aggiunto in quasi tutti i settori economici. L'Agricoltura ha brillato particolarmente, con un aumento del +5,2%, la migliore performance settoriale a livello nazionale. Anche l'Industria (+1,2%) ha evidenziato una crescita positiva, un risultato degno di nota in un contesto di calo generalizzato nelle altre macroaree. Le Costruzioni (+1,4%) sono state in linea con l'aumento medio nazionale, mentre gli Altri servizi (+0,1%) hanno segnato una crescita più contenuta, ma comunque in controtendenza rispetto alla diminuzione osservata altrove.

Infine, nel Nord-est, l'Agricoltura è stata il settore più dinamico nel 2024, con una crescita del valore aggiunto del 4,5%. In un contesto di crescita economica complessivamente contenuta, si sono osservati andamenti positivi anche nelle Costruzioni e nei Servizi finanziari, immobiliari e professionali, entrambi con un +1,4%.



Ciononostante, il valore aggiunto nel settore del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni è diminuito dell'1,9% nel 2024, un andamento in netta controtendenza rispetto alla dinamica positiva registrata nelle altre aree del Paese. Per quanto concerne l'occupazione, il settore delle Costruzioni ha confermato il suo ruolo di forza motrice a livello nazionale nel 2024. L'aumento ha raggiunto il suo apice nel Mezzogiorno con un notevole +6,9%, e ha superato la media nazionale anche nelle regioni del Centro (+4,2%). Un altro settore in decisa espansione occupazionale è stato il Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni, che ha visto livelli di crescita particolarmente elevati nel Nord-ovest (+3,0%) e nel Mezzogiorno (+2,9%).

Queste le principali dinamiche emerse, che evidenziano una realtà economica italiana più sfumata e resiliente di quanto talvolta percepito, con un Mezzogiorno che emerge come un attore cruciale nella ripresa e nella creazione di opportunità lavorative.