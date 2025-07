Dazi USA-UE: l'intesa inattesa che ridisegna i mercati europei

I riflettori sono puntati in particolare su quei settori che più di altri avrebbero risentito di una escalation nella guerra commerciale. L'industria automobilistica, ad esempio, può respirare: aziende come Stellantis vedono le aliquote uniformarsi al 15%, un netto miglioramento rispetto al 25% che era stato paventato. Ma il cambiamento non riguarda solo i produttori di veicoli. Anche i fornitori di componenti, come Valeo, Forvia e Pirelli & C., si trovano ora in una posizione più favorevole. Il settore del lusso, con giganti del calibro di LVMH e Kering, insieme alle eccellenze italiane come Salvatore Ferragamo, Moncler e Cucinelli, osserva attentamente gli sviluppi. Il Nord America rappresenta un mercato di fondamentale importanza per queste realtà; si consideri che solo settimana scorsa LVMH aveva già manifestato l'intenzione di aumentare la produzione diretta negli Stati Uniti, un segnale della crescente attenzione verso quella regione.



Anche i produttori di bevande, tra cui Diageo Plc, Remy Cointreau, Pernod Ricard e Campari, sono tra quelli che trarranno beneficio da questa nuova fase. Già nei giorni precedenti, l'attesa per un possibile accordo aveva spinto al rialzo i titoli delle aziende più esposte al rischio dazi.

L'intesa, che fissa un livello tariffario del 15% in linea con quanto già stabilito per il Giappone, allontana lo spettro di una escalation della guerra commerciale. Si posiziona ben al di sotto del 30% che era stato minacciato per l'inizio di agosto qualora non si fosse raggiunta un'intesa. Per gli investitori, la dissoluzione di un così rilevante elemento di incertezza è un fattore positivo, sebbene le implicazioni economiche non mancheranno di farsi sentire sia per l'Europa sia per gli USA. In merito a questo, Paul Donovan di UBS ha osservato: “L’UE e gli Stati Uniti hanno concordato che i consumatori statunitensi debbano pagare più tasse, fissate al 15% per le importazioni dall’Ue.

La presidente dell’UE von der Leyen ha promesso in modo vago di acquistare beni e investire negli Stati Uniti, senza l’autorità necessaria per concretizzare tali promesse”. Donovan ha poi aggiunto: “Il risultato è migliore per l’economia statunitense rispetto allo scenario peggiore, ma peggiore rispetto alla situazione di gennaio di quest’anno, ma si tratta di cattive notizie che i mercati probabilmente avevano previsto”.

I dettagli dell'accordo prevedono l'applicazione di dazi del 15% sulla maggior parte delle esportazioni, incluse le automobili. La presidente von der Leyen ha chiarito che i dazi saranno onnicomprensivi, con la precisazione di Donald Trump che non riguarderanno i prodotti farmaceutici e i metalli. Di conseguenza, i dazi sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti passano da una media del 4,8% pre-Trump al 15%, includendo auto, semiconduttori e prodotti farmaceutici. Esenzioni con tariffe zero sono previste per:

- Aerei e loro componenti;

- Alcuni prodotti chimici;

- Farmaci generici;

- Apparecchiature per semiconduttori;

- Alcuni prodotti agricoli;

- Risorse naturali e materie prime critiche.





I dettagli specifici di queste esenzioni verranno definiti nelle prossime settimane. La presidente von der Leyen ha sottolineato l'impegno a proseguire i lavori per ampliare tale elenco, definendo il 15% “certamente una sfida per alcuni, ma non dobbiamo dimenticare che ci permette comunque l’accesso al mercato americano”. Come parte dell'intesa, l'Unione Europea si è impegnata ad acquistare 750 miliardi di dollari in prodotti energetici americani nei prossimi tre anni e a investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Questa mossa strategica rafforza ulteriormente i legami economici transatlantici.

La notizia ha generato una forte soddisfazione anche in Italia. Una nota congiunta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, ha evidenziato come il governo italiano “accoglie positivamente la notizia del raggiungimento di un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi e le politiche commerciali, che scongiura il rischio di una guerra commerciale in seno all’Occidente, che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili”.



Questo accordo rappresenta un passo importante per la stabilità economica globale e un segnale di distensione nelle relazioni commerciali tra due delle maggiori potenze economiche mondiali. La sua portata potrebbe influenzare positivamente non solo i mercati finanziari, ma anche le catene di approvvigionamento e le strategie di investimento a lungo termine di molte imprese.