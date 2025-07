Dazi USA-UE: l'impatto nascosto che frenerà la crescita in Europa secondo PIMCO

Prima dell'annuncio, la nostra ipotesi di base prevedeva un aumento complessivo dei dazi sull'UE di circa 15 punti percentuali. Quanto annunciato sembra molto in linea con le nostre aspettative."

I modelli elaborati indicano con chiarezza le implicazioni di tale accordo: la crescita dell'Eurozona risulterà indebolita di quasi un punto percentuale rispetto a uno scenario alternativo senza tali restrizioni. Un calo non da poco, capace di spingere l'espansione economica quasi al punto morto nei prossimi due trimestri. Si tratta di un freno netto, che potrebbe incidere profondamente sulle strategie di investimento e sull'occupazione.

Comunque, il vero impatto dell'incertezza legata a queste politiche commerciali sul comportamento delle aziende resta una variabile difficile da quantificare con precisione. Le imprese, infatti, reagiscono non solo ai dazi effettivi, ma anche al clima di incertezza che li precede e li accompagna. Pertanto, un monitoraggio costante dei dati economici sarà cruciale per valutare l'effettiva portata di questo rallentamento imminente e per comprendere quali saranno le risposte politiche messe in atto per contrastarlo.