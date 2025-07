Accordo USA-UE scuote i mercati: l'euro vola, ma le sfide restano

La valuta comune ha toccato 1,1753 dollari, mostrando un aumento dello 0,1% dopo un picco iniziale dello 0,3%. Il suo valore si è rafforzato dello 0,2% raggiungendo 173,64 yen, segnando il quinto rialzo consecutivo e toccando un nuovo massimo annuale. Le preoccupazioni riguardo alle ripercussioni economiche delle pesanti tariffe stanno gradualmente diminuendo. Gli investitori rivolgono ora lo sguardo agli utili societari e ai vertici delle banche centrali che si terranno nei prossimi giorni sia negli Stati Uniti che in Giappone. Si prospetta una settimana positiva, semplicemente per la maggiore chiarezza sulle regole del gioco. Una maggiore certezza stimola l'investimento e l'espansione, rivelando nuove opportunità non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Comunque, un accordo commerciale dettagliato tra le due maggiori economie globali appare ancora lontano. I negoziatori senior degli Stati Uniti e della Cina sono attesi per un incontro a Stoccolma, con l'obiettivo di proseguire il dialogo.



Il dollaro ha mantenuto una relativa stabilità a 147,65 yen, mentre l'indice del dollaro, che misura il valore del biglietto verde contro le principali valute, è rimasto invariato a 97,582. Sia la Federal Reserve che la Bank of Japan dovrebbero mantenere invariati i tassi di interesse durante le riunioni di politica monetaria di questa settimana. Ciononostante, gli operatori di mercato seguiranno attentamente le dichiarazioni che seguiranno per cogliere indicazioni sui tempi delle prossime mosse. Il Presidente Trump ha dichiarato che l'UE prevede di investire circa 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti e di incrementare significativamente gli acquisti di energia e attrezzature militari americane. Questo patto richiama l'accordo stretto la scorsa settimana con i negoziatori di Tokyo, che prevede un investimento di circa 550 miliardi di dollari da parte del Giappone negli Stati Uniti e una tariffa del 15% sulle sue auto e altre importazioni.



Le borse statunitensi hanno chiuso la settimana in rialzo. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato quasi mezzo punto percentuale, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno stabilito nuovi massimi storici, salendo rispettivamente di circa quattro decimi e un quarto di punto percentuale. Molti in Europa considereranno ancora troppo elevata la tariffa base del 15%, soprattutto se confrontata con le speranze iniziali del blocco per un accordo a tariffa zero. La clausola sugli investimenti dell'accordo attirerà flussi di capitale fuori dall'Europa, rafforzando complessivamente il dollaro rispetto all'euro. Considerate le prospettive di crescita relative più deboli e un deterioramento della bilancia dei pagamenti, si può prevedere un graduale deprezzamento del tasso di cambio EUR/USD una volta che l'euforia iniziale si sarà attenuata, nonostante il rialzo osservato. La Cina affronta una scadenza stringente, fissata al 12 agosto, per un accordo commerciale duraturo con gli Stati Uniti.



Le due potenze dovrebbero prolungare la tregua sulle tariffe per altri tre mesi, secondo quanto riportato dal South China Morning Post, citando fonti vicine alla questione. Le azioni e gli altri asset sensibili al rischio hanno ricevuto un sostegno in vista di una settimana ricca di risultati societari. Nei prossimi giorni sono attese le trimestrali di colossi come Apple, Microsoft, Amazon e Meta Platforms, quattro aziende le cui azioni influenzano pesantemente gli indici di riferimento. Nel campo delle criptovalute, Ethereum ha compiuto un balzo dell'1,5%, raggiungendo i 3.905,79 dollari, il valore più alto da dicembre 2024. Il dollaro USA ha avanzato in modo deciso, sostenuto da solidi dati economici che suggeriscono che la Federal Reserve potrebbe prendersi il suo tempo prima di riprendere i tagli dei tassi di interesse.