Come adeguare l'azienda all'AI Act: le norme che entrano in vigore il 2 agosto 2024

Obblighi per i fornitori di modelli di AI per finalità generali

Gli obblighi per i fornitori di modelli di AI per finalità generali dovrebbero applicarsi a partire da 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ma le disposizioni generali e i divieti specifici per i rischi inaccettabili anticipano questa scadenza, rendendo alcune norme applicabili già dal 2 agosto 2024 (AI ACT / Premessa 179).

Codici di buone pratiche

I codici di buone pratiche dovrebbero essere pronti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ma è importante che i fornitori inizino a dimostrare la conformità in tempo utile. Pertanto, anche se non obbligatoriamente in vigore dal 2 agosto 2024, i fornitori dovrebbero già iniziare a prepararsi per l’adozione di tali codici (AI ACT / Premessa 179).

Norme relative alla conformità dei sistemi di AI ad alto rischio

I sistemi di AI ad alto rischio o i modelli di AI per finalità generali che sono conformi alle norme armonizzate dell’Unione Europea si presumono conformi ai requisiti del regolamento. La Commissione Europea presenta richieste di normazione senza indebito ritardo per garantire che tali sistemi soddisfino i requisiti del regolamento (AI ACT / Articolo 40). Anche se la piena applicazione di queste norme potrebbe richiedere più tempo, le disposizioni generali e i divieti specifici per i rischi inaccettabili anticipano alcune di queste norme.