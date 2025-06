Economia e il mondo: cosa è successo in questa settimana

È stata una chiara vittoria per Israele, che ha così consolidato un'aura di dominio nella regione. Trump ha annunciato prossimi colloqui con l'Iran per porre fine alle sue ambizioni nucleari. Una bomba suicida ha devastato una chiesa greco-ortodossa a Damasco, in Siria, uccidendo almeno ventidue persone e ferendone più di sessanta. È stato l'episodio più sanguinoso nella capitale siriana dalla caduta del regime di Assad a dicembre. Il governo, guidato dal presidente ad interim Ahmed al-Sharaa, ha dichiarato che l'attentatore è stato inviato dallo Stato Islamico per destabilizzare il paese. Questo incidente dimostra ancora una volta l'incapacità del nuovo regime di proteggere le minoranze religiose. A Mosca, il colonnello Assimi Goita, leader della giunta del Mali, ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. I due hanno firmato accordi per rafforzare i legami commerciali ed economici.



Dal golpe del 2021, il Mali si sta allontanando dall'Occidente per avvicinarsi alla Russia, esplorando investimenti russi nel suo settore minerario e accogliendo mercenari russi nella lotta contro i jihadisti. Il vertice della NATO all'Aia si è concluso con l'accordo degli Stati membri di aumentare la spesa per la difesa al 3,5% del PIL, con un ulteriore 1,5% per la sicurezza più ampia, raggiungendo un obiettivo complessivo del 5% su cui Donald Trump aveva insistito. La Spagna ha suscitato l'ira di Trump mitigando alcuni passaggi del testo. Prima dell'incontro, il presidente statunitense aveva messo in discussione l'impegno dell'America nella difesa dei paesi NATO, ma all'Aia ha affermato: "Siamo con loro fino in fondo". Il suo impegno verso l'Ucraina è apparso meno certo. Il presidente statunitense ha avuto un incontro cordiale con il suo omologo Volodymyr Zelensky, ma non ha offerto nuovi aiuti.



Mentre il summit prendeva il via, il bombardamento russo dell'Ucraina non ha mostrato cedimenti. Almeno diciassette persone sono state uccise in un attacco diurno nella regione di Dnipropetrovsk, nel sud-est dell'Ucraina. In precedenza, nove persone erano state uccise durante un attacco a Kyiv e nell'area circostante. Nel frattempo, il Canada ha siglato un accordo di difesa con l'Unione Europea che gli consentirà di acquistare armi congiuntamente con l'UE. Mark Carney, primo ministro canadese, ha dichiarato che il suo paese dipende troppo dagli Stati Uniti per le sue armi. Il Regno Unito ha recentemente siglato un accordo simile con l'UE. La nuova coalizione di governo della Romania, guidata da Ilie Bolojan del Partito Nazionale Liberale, ha ottenuto un ampio voto di fiducia in parlamento. Bolojan, nominato primo ministro dal neoeletto presidente centrista Nicusor Dan, ha promesso di ridurre il deficit di bilancio attraverso una serie di aumenti fiscali e tagli alla spesa.



In Georgia, quattro politici dell'opposizione sono stati incarcerati per aver rifiutato di testimoniare davanti a una commissione parlamentare che indaga sulla corruzione sotto l'ex presidente Mikheil Saakashvili, già imprigionato per appropriazione indebita. L'opposizione sostiene che la commissione sia illegittima, formata dopo le elezioni dello scorso ottobre che, a loro dire, sarebbero state manipolate dal governo conservatore populista. Il 10 giugno, i membri del parlamento britannico hanno sostenuto per un soffio l'eutanasia assistita, al terzo e ultimo voto del progetto di legge alla Camera dei Comuni. La maggioranza si è ridotta a ventitré voti, dai cinquantacinque del voto precedente a novembre. La controversa proposta di legge era stata emendata; ad esempio, l'approvazione necessaria per la procedura è passata da un giudice dell'Alta Corte a un panel di tre esperti che includerà una figura legale di alto profilo. Se supererà la fase finale alla Camera dei Lord, la legge consentirà alle persone malate terminali di porre fine alla propria vita.



Il nuovo presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, ha nominato il primo civile come ministro della difesa in sessantaquattro anni. La scelta di Ahn Gyu-back da parte del signor Lee realizza una promessa elettorale di non avere un membro delle forze armate in quella posizione. L'imposizione della legge marziale a dicembre da parte del precedente presidente, Yoon Suk Yeol, aveva causato una crisi nel paese. Il nuovo ministro degli esteri è Cho Hyun, ex ambasciatore presso le Nazioni Unite. In Thailandia, i problemi si sono accumulati per Paetongtarn Shinawatra, che sta lottando per mantenere la carica di primo ministro dopo il ritiro di un partito dalla sua coalizione di governo. La signora Paetongtarn ha rimescolato il suo gabinetto e ha insistito sulla solidità della sua coalizione. Ma il partito che ha ritirato il suo sostegno, il Bhumjaithai, ha dichiarato che chiederà un voto di sfiducia in parlamento.



Un'alleanza di gruppi che cercano la rimozione della signora Paetongtarn ha indetto una grande manifestazione per il 28 giugno. Intanto, il governo thailandese ha preso provvedimenti per inasprire la vendita di cannabis, legalizzata per scopi ricreativi in Thailandia nel 2022. Il ministero della salute afferma che la depenalizzazione ha portato a un grande aumento tra i giovani che fumano la sostanza, ma alcuni vedono la decisione come apertamente politica. Il partito Bhumjaithai era stato il principale promotore della politica di depenalizzazione, e ora ha lasciato il governo. Il governo colombiano ha attribuito ai ribelli locali il sequestro di cinquantasette soldati a Cauca, un'area fortemente dipendente dalla produzione di cocaina. I soldati sono stati catturati dalla popolazione locale sotto la minaccia dei ribelli, secondo il ministro della difesa. Tutti e cinquantasette sono stati liberati in un'operazione militare senza che venisse sparato un colpo. Roberto Samcam, un ex ufficiale militare nicaraguense divenuto critico della dittatura del suo paese, è stato ucciso a San Jose, capitale del Costa Rica, dove viveva in esilio.



È almeno il quarto dissidente nicaraguense assassinato in Costa Rica dal 2021. Una nuova sfida per Donald Trump: Zohran Mamdani ha rivendicato la vittoria nelle primarie democratiche per la carica di sindaco di New York, un grande smacco per l'establishment del partito. Mamdani si colloca saldamente nell'ala progressista dei Democratici; la sua principale promessa elettorale è congelare gli affitti sugli immobili con canone stabilizzato. Sarebbe il primo sindaco di origine musulmana e sud-asiatica se eletto a novembre. Andrew Cuomo, ex governatore dello stato e favorito dell'establishment, è arrivato secondo e non ha escluso di candidarsi come indipendente alle elezioni di novembre. Dopo diversi falsi avvii nell'ultimo decennio, Tesla ha finalmente lanciato il suo servizio di robotaxi, sebbene sia stato un evento piuttosto contenuto. La casa automobilistica elettrica ha messo in strada una piccola flotta di veicoli ad Austin, che hanno prelevato passeggeri invitati e vicini a Tesla.



Il sedile del conducente nelle auto autonome è rimasto vuoto, ma un addetto alla sicurezza era seduto sul sedile del passeggero anteriore. Ci sono stati alcuni intoppi. La National Highway Traffic Safety Administration ha contattato Tesla dopo che video pubblicati sui social media sembravano mostrare diversi incidenti di guida. Una fusione gigantesca nel settore della pubblicità tra Omnicom e Interpublic ha ricevuto il via libera dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti, ma solo dopo che le aziende hanno firmato un decreto di consenso promettendo di non boicottare le piattaforme a causa dei loro contenuti politici. La FTC sta indagando se le agenzie pubblicitarie abbiano violato le leggi antitrust coordinando boicottaggi di spesa contro i media conservatori. Il prezzo delle azioni di Nvidia ha raggiunto un nuovo massimo storico, il primo dell'anno, conferendole un valore di mercato di quasi 3,8 trilioni di dollari. Il titolo del produttore di chip era sceso bruscamente all'inizio dell'anno tra le preoccupazioni più ampie degli investitori riguardo all'impegno delle aziende tecnologiche nella spesa per l'AI, ma queste preoccupazioni si sono attenuate.



Il Niger ha annunciato che nazionalizzerà una miniera di uranio che possiede congiuntamente con Orano, un'azienda francese. Si tratta dell'ultima di una serie di nazionalizzazioni nella regione del Sahel in Africa. Il Mali ha posto una miniera d'oro gestita da Barrick sotto il controllo statale, e il Burkina Faso ha recentemente nazionalizzato cinque miniere d'oro. Il National Transportation Safety Board statunitense ha pubblicato un riepilogo esecutivo della sua indagine sull'incidente in cui un pannello si è staccato da un aereo passeggeri Boeing 737 MAX 9 appena decollato da Portland nel gennaio 2024. L'NTSB ha incolpato l'azienda aerospaziale per non aver "fornito formazione, guida e supervisione adeguate" ai suoi operai di fabbrica. Ha anche criticato la Federal Aviation Administration per essere stata "inefficace". Il rapporto completo sarà pubblicato nelle prossime settimane.



Le borse israeliane hanno raggiunto nuovi record, con gli investitori che scommettono che l'azione militare intrapresa contro l'Iran renderà il paese più sicuro. Gli indici TA 25 e TA 125 di Tel Aviv sono aumentati del 10% nell'ultimo mese. I prezzi del petrolio sono rimasti volatili durante il conflitto. Il Brent crude è schizzato oltre gli 81 dollari al barile, il livello più alto in cinque mesi, prima di precipitare sotto i 68 dollari quando la minaccia dell'Iran di bloccare lo Stretto di Hormuz è rientrata. Donald Trump ha esortato le compagnie petrolifere statunitensi ad aumentare la produzione per abbassare i prezzi. "Drill, baby, drill", ha esortato il presidente, "e intendo adesso". Due sentenze giudiziarie hanno stabilito che le aziende dietro l'AI generativa possono utilizzare libri protetti da copyright senza permesso per addestrare i loro modelli. Un giudice ha dichiarato che Meta può continuare a farlo dopo aver riscontrato che un gruppo di autori che l'avevano citata in giudizio per l'uso del loro materiale aveva formulato "gli argomenti sbagliati".



Ciò non significa che il comportamento di Meta fosse "lecito", ha aggiunto. Un giudizio simile ha favorito Anthropic contro un altro gruppo di autori, sebbene il giudice in quel caso abbia dichiarato che l'archiviazione da parte di Anthropic di sette milioni di volumi in una "biblioteca centrale" non costituiva un uso corretto del materiale e ha fissato un processo per dicembre. FedEx ha ritirato le previsioni su ricavi e profitti per l'intero anno fiscale a causa dell'incertezza sul commercio con la Cina. I volumi di merci dalla Cina sono crollati a maggio quando sono stati imposti dazi sui piccoli pacchi. Intanto, sono stati tributati omaggi a Frederick Smith, che fondò Federal Express nel 1971 ed è morto all'età di ottanta anni. Ha guidato l'azienda fino al 2022, quando è diventato presidente esecutivo. Smith avviò le operazioni nel 1973 con quattordici piccoli aerei che trasportavano centottantasei pacchi.



Oggi, FedEx spedisce sedici milioni di pacchi al giorno. Nonostante la pressione di Donald Trump per tagliare i tassi di interesse, Jerome Powell ha mantenuto la sua posizione e ha suggerito al Congresso che la Federal Reserve non lo farà prima di settembre. Il presidente della Fed ha dichiarato che l'impatto delle tariffe sull'economia sarà più chiaro entro quella data. Le speculazioni continuano a circolare sul fatto che Trump stia per nominare un sostituto per Powell, anche se il suo mandato non scade prima di maggio 2026. La compagnia di crociere Carnival ha annunciato un'eccellente serie di utili e ha alzato le sue previsioni. L'azienda ha affermato che, sebbene non sia immune alle attuali difficoltà economiche, il business si sta dimostrando incredibilmente resiliente. È aiutata dalla popolarità delle navi da crociera tra i giovani. Secondo un rapporto del settore, circa il 67% dei viaggiatori di crociera appartiene alla Generazione X o è più giovane, e il 36% ha meno di quarant'anni.



Carnival offre molte attività rivolte ai passeggeri più giovani, come i film "dive-in" presso le piscine.