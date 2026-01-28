Piazza Affari frena bruscamente: il crollo del lusso e delle banche italiane trascina il listino milanese



Gli investitori hanno mostrato un atteggiamento cauto, portando a vendite diffuse che hanno colpito in modo particolare gli istituti di credito più esposti. Questa tendenza riflette una fase di incertezza che sembra aver colpito il cuore finanziario del mercato domestico. Nonostante la solidità mostrata in passato, la pressione dei venditori è stata costante per tutta la durata delle contrattazioni.

Il clima è peggiorato anche a causa del settore lusso, che continua a risentire dei dati poco brillanti arrivati dai giganti internazionali del comparto come LVMH. La fiducia degli operatori è stata messa alla prova dai timori di un rallentamento dei consumi di alta gamma, innescando una reazione a catena che ha colpito i marchi più celebri quotati a Milano. Ecco i titoli che hanno registrato le flessioni più marcate nella giornata:

- Moncler ha guidato i ribassi con un calo vicino al 3%;

- UniCredit ha ceduto il 2,2%;

- Brunello Cucinelli ha lasciato sul terreno il 2,2%;

- Banca Popolare di Sondrio ha perso il 2,1%;

- Ferrari ha segnato una lieve contrazione dello 0,3%.





Eppure, in questo scenario dominato dalle vendite, alcune realtà industriali hanno mostrato una resilienza notevole. Telecom Italia si è distinta con un progresso dell'1,5%. Il rialzo è stato alimentato dal consenso dei soci per la conversione delle azioni di risparmio in ordinarie: questa operazione mira a snellire la struttura del capitale e agevolare il piano di rilancio del gruppo. Il mercato sembra apprezzare i passi avanti verso una maggiore efficienza operativa e finanziaria.

Note positive sono arrivate anche dal fronte tecnologico e dei semiconduttori. STMicroelectronics ha chiuso in rialzo del 2,2% beneficiando dei risultati eccellenti di ASML, che ha segnalato una domanda robusta e prospettive di crescita solide per l'anno in corso. La spinta del settore è legata anche alle continue evoluzioni della AI e alla necessità di hardware avanzato a livello globale. Nondimeno, il settore energetico ha trovato supporto nella performance di Eni, che ha guadagnato lo 0,7% grazie al rafforzamento dei prezzi del petrolio.



Le quotazioni del greggio sono state influenzate dalle tempeste invernali negli USA che hanno bloccato la produzione in alcune regioni, unitamente ai disagi produttivi in Kazakistan e a un dollaro più debole.

L'andamento di Piazza Affari descrive un equilibrio fragile tra settori tradizionali in affanno e comparti innovativi che provano a sostenere le quotazioni. La chiusura negativa del FTSE MIB conferma come l'instabilità del credito e del lusso rimanga un fattore determinante per le sorti della finanza italiana nel breve periodo.