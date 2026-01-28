OpenAI e Booking.Com aprono le porte dell'intelligenza artificiale alle PMI: un piano gratuito per l'adozione AI in Italia e Europa



L'obiettivo è chiaro: formare oltre 20.000 realtà entro il prossimo anno, fornendo strumenti pratici per migliorare la competitività e l'efficienza operativa.

Il panorama economico attuale mostra una frattura evidente tra le grandi aziende e le imprese di minori dimensioni. Sebbene le SME rappresentino il 99% delle attività in Europa, il loro tasso di adozione AI rimane fermo al 17%, contro un solido 55% registrato dalle grandi multinazionali secondo i dati Eurostat. Colmare questo divario è fondamentale per la digitalizzazione PMI europee e per garantire che il progresso non diventi un privilegio di pochi. La nuova iniziativa si concentra su sei mercati chiave: Italia, Francia, Germania, Polonia, Irlanda e Regno Unito. In questi paesi verranno attivati percorsi di apprendimento specifici:

- workshop in presenza focalizzati su casi d'uso aziendali;

- sessioni di formazione virtuale accessibili ovunque;

- accesso gratuito alle risorse avanzate della OpenAI Academy;

- percorsi guidati per chi non possiede competenze tecniche pregresse;

- supporto mirato per integrare l'eCommerce e la gestione dei dati.





La sinergia tra le due aziende non è casuale. Mentre OpenAI fornisce il motore tecnologico, Booking.Com mette a disposizione la sua vasta esperienza nella gestione dei flussi commerciali e delle necessità pratiche di chi opera sul campo. Si tratta di una visione che guarda al futuro del B2B con pragmatismo. L'intelligenza artificiale non deve essere vista come una minaccia, ma come un alleato capace di automatizzare i processi ripetitivi e liberare risorse umane per attività a maggior valore aggiunto. James Waters, Chief Business Officer di Booking.Com, ha sottolineato come la creazione di un ecosistema tecnologico solido sia vitale per sbloccare opportunità di crescita in ogni settore. La velocità con cui le tecnologie evolvono richiede un aggiornamento costante delle competenze, e questo programma si inserisce esattamente in questo solco.

Il progetto non si limita a lezioni teoriche, ma punta a trasformare il modo in cui i piccoli imprenditori guardano ai propri obiettivi. Utilizzare l'AI per analizzare il mercato o per personalizzare l'offerta nell'eCommerce può determinare la sopravvivenza in un mercato globale sempre più aggressivo.



Le sessioni saranno ospitate sulla piattaforma OpenAI Academy, che ha già raggiunto due milioni di utenti in tutto il mondo, confermando l'efficacia di un approccio basato sulla formazione gratuita intelligenza artificiale B2B. Nei prossimi mesi verranno svelati i dettagli logistici e le organizzazioni locali che supporteranno la consegna dei corsi in città come Roma o Milano. La sfida è aperta: trasformare la teoria in pratica per rendere l'Europa un polo d'innovazione diffusa, dove anche la più piccola bottega o startup possa competere ad armi pari grazie a strumenti AI per produttività aziendale accessibili e gratuiti.