L'economia dell'Italia verso il 2026 e la spinta decisiva del PNRR



Entro agosto 2026, il paese dovrà spendere i fondi europei con efficacia, e questo scenario sta già generando un forte impulso nel settore delle infrastrutture. Non si tratterà di un'esplosione temporanea seguita da un crollo verticale, ma piuttosto di una distribuzione oculata delle risorse. Si prevede che i capitali non ancora utilizzati verranno gestiti attraverso veicoli finanziari specifici per garantire continuità anche oltre la scadenza ufficiale del piano. Esistono differenze marcate tra i vari comparti:

- Il settore delle costruzioni residenziali subirà un rallentamento a causa del ridimensionamento dei bonus fiscali;

- Gli investimenti PNRR aziende focalizzati sui macchinari seguiranno la parabola della produzione industriale;

- La spesa per le infrastrutture pubbliche rimarrà il pilastro centrale della formazione del capitale fisso;

- La produzione industriale dovrebbe ritrovare slancio nel corso del 2026, seppur con ritmi non spettacolari;

- Gli incentivi fiscali dell'ultima ora potrebbero dare un piccolo contributo al rinnovo degli impianti produttivi.





Le famiglie italiane mantengono un approccio cauto verso la spesa. Nonostante l'aumento del potere d'acquisto, garantito da una crescita dei salari superiore al tasso di inflazione e da un tasso di occupazione che tiene bene, il risparmio resta una priorità psicologica. Le esportazioni, un tempo pilastro della crescita, soffrono la pressione delle politiche commerciali degli USA e l'instabilità dei mercati internazionali, rendendo il consumo interno il vero scudo contro eventuali shock esterni. Il mercato del lavoro si dimostra resiliente, e questa è la base su cui poggia la stabilità sociale dei prossimi mesi.

Sul fronte dei conti pubblici, il governo persegue una linea di rigore che sta già dando i primi frutti sul mercato dei capitali. La disciplina di bilancio ha permesso ai titoli di stato di raggiungere livelli di rendimento e spread molto interessanti, i migliori dal 2008. L'obiettivo dichiarato è portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8%, una mossa strategica per uscire dalla procedura di infrazione dell'UE entro la metà del 2026.



Questo percorso di risanamento permetterà di attivare clausole di salvaguardia per finanziare la difesa senza appesantire eccessivamente il debito pubblico.

Il debito inizierà a calare sensibilmente solo dal 2028, quando finiranno gli effetti contabili dei vecchi incentivi edilizi. La previsione di crescita economica resta dunque legata a una visione pragmatica: un'espansione moderata ma costante, alimentata da una gestione oculata delle finanze e dalla capacità del sistema produttivo di assorbire i fondi europei. In definitiva, l'andamento del PIL italiano nel 2026 sarà lo specchio di un paese che cerca di stabilizzare la propria ricchezza puntando sulla solidità del mercato interno e sulla precisione della spesa pubblica.