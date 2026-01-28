Istat: a gennaio crescono gli indici di fiducia delle imprese e dei consumatori



Il dato aggregato relativo alle aziende sale in modo deciso, passando da 96,6 a 97,6 punti. Si tratta di un balzo che riflette una rinnovata spinta verso l'espansione, nonostante le incertezze globali. Anche sul fronte delle famiglie si respira un'aria più leggera, con l'indice che si attesta a 96,8 rispetto ai 96,6 del mese precedente. In questa fase di transizione, le previsioni economiche 2026 iniziano a mostrare i primi segnali di una stabilità ritrovata.

Il settore dei servizi è il vero protagonista di questa rilevazione statistica. Le imprese che operano in questo ambito mostrano un ottimismo marcato, trainando l'intero indicatore nazionale. Al contrario, il mondo del commercio vive una fase di maggiore sofferenza. Le valutazioni degli imprenditori della vendita al dettaglio restano negative: questa tendenza coinvolge sia la grande distribuzione sia i negozi tradizionali. Ecco i valori principali registrati negli indici di settore di gennaio 2026:

- servizi di mercato: 103,4;

- commercio al dettaglio: 102,5;

- costruzioni: 99,8;

- clima di fiducia delle imprese (totale): 97,6;

- indice di fiducia dei consumatori: 96,8.





Se guardiamo alla manifattura, si nota un timido miglioramento. Gli ordini crescono e le attese sulla produzione futura sono positive, eppure si registra un aumento delle giacenze nei magazzini. Questa dinamica suggerisce una gestione oculata delle scorte in attesa di una domanda più solida. Per quanto riguarda il comparto delle costruzioni, il clima appare meno sereno: i piani di attività subiscono una contrazione, ma la nota positiva arriva dal mercato del lavoro, dove le previsioni sull'occupazione rimangono stabili.

Il sentiment dei consumatori riflette una psicologia collettiva in evoluzione. Le persone guardano con meno timore al futuro dell'economia nazionale e mostrano una percezione migliorata riguardo al rischio disoccupazione. Cresce anche la fiducia nella capacità personale di mettere da parte piccoli capitali, un segnale tipico di una fase in cui l'incertezza inizia a diradarsi. Sulla situazione corrente e sul bilancio familiare immediato prevale invece un approccio più prudente. Le opinioni sul quadro futuro passano da 91,6 a 92,3, mentre il clima economico generale sale a 97,4.





Il mondo dei servizi di mercato sperimenta un progresso che coinvolge ogni sua componente, dalla logistica alla consulenza B2B. In questo ambito la fiducia è ai massimi, segnalando una vitalità che potrebbe fare da scudo a eventuali rallentamenti di altri settori. Nondimeno, il commercio al dettaglio deve fare i conti con un calo sia nelle vendite attuali che in quelle previste. Questo contrasto tra il boom dei servizi e la frenata dei consumi materiali evidenzia un cambiamento nelle abitudini di spesa.

L'indice di fiducia ISTAT di gennaio 2026 fotografa quindi un'economia a due velocità: un terziario dinamico e famiglie che, pur con cautela, iniziano a scommettere sul domani. Il miglioramento del clima economico generale e la stabilità delle prospettive personali suggeriscono che la fiducia stia lentamente tornando a essere un pilastro per la crescita nel breve termine.