Il ritorno della volatilità e l'effetto Trump: perché il dollaro sta perdendo terreno nei mercati globali



Sebbene sia in corso un modesto rimbalzo tecnico, il rischio legato all'esposizione sulla valuta statunitense appare sempre più evidente per chi opera nei mercati globali B2B.

Le ragioni di questa debolezza non sono improvvise. Durante lo scorso anno, l'indice del dollaro ha perso oltre il 9% del suo valore a causa di un mix di fattori complessi:

- le tensioni geopolitiche internazionali;

- le politiche economiche interne proposte da Washington;

- la chiara volontà politica di mantenere un tasso di cambio più basso;

- i dubbi crescenti sull'indipendenza della FED.

Le recenti incertezze sulla diplomazia legata alla Groenlandia e le indiscrezioni su un possibile intervento degli USA per sostenere il Giappone nel rafforzamento dello Yen spingono ora gli investitori verso nuove strategie di hedging. La preoccupazione principale riguarda il rendimento reale degli asset americani. Un investitore straniero che detiene titoli di stato al 4% subisce una perdita netta se il dollaro svaluta contemporaneamente del 10%.



Per questa ragione, grandi attori istituzionali come l'Australian Retirement Trust, il secondo fondo pensione più grande in Australia, hanno deciso di ridurre l'esposizione valutaria pur mantenendo i propri investimenti azionari negli Stati Uniti. Questa dinamica spiega perché i listini azionari continuino a toccare record storici nonostante le oscillazioni dei cambi.

Il calo del dollaro ha avuto effetti immediati anche sulle materie prime e sulle valute collegate alle risorse naturali. L'oro ha raggiunto un nuovo picco sopra i 5.200 dollari l'oncia e il dollaro australiano ha superato la soglia dei 70 centesimi. In Australia, la situazione è influenzata anche dai dati macroeconomici interni. L'inflazione core di dicembre è risultata più alta delle aspettative e ha spinto i mercati a scommettere con una probabilità superiore al 70% su un imminente rialzo dei tassi di interesse Australia. Le principali banche del paese confermano questa tendenza:

- Commonwealth Bank;

- Westpac;

- ANZ;

- NAB.





Mentre le banche centrali di USA e Canada dovrebbero mantenere i tassi invariati nelle prossime ore, l'attenzione resta alta su Jerome Powell. Il presidente della FED dovrà rispondere a domande cruciali sull'autonomia dell'istituto rispetto alle pressioni politiche. In un contesto dove la politica monetaria si intreccia con la narrativa elettorale, la capacità di proteggere i portafogli attraverso una corretta gestione del rischio di cambio diventa fondamentale per la sopravvivenza delle imprese nei mercati internazionali.