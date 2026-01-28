Il mercato della pubblicità digitale rallenta nel 2025 ma la svolta arriva dai grandi eventi sportivi



Da una parte la stabilità economica è stata messa a dura prova da un contesto geopolitico internazionale incerto, dall'altra la mancanza di grandi appuntamenti agonistici ha sottratto energia al motore delle campagne promozionali. Le concessionarie advertising online si trovano oggi a navigare in un mare agitato: la concorrenza delle grandi piattaforme globali si fa sempre più serrata. A questo si aggiunge lo spostamento progressivo dei budget verso la Connected TV (CTV), un segmento che attira sempre più l'interesse degli investitori a discapito dei formati tradizionali.

Eppure, non mancano i comparti che hanno saputo nuotare controcorrente. La resilienza di alcuni settori merceologici suggerisce che il valore della comunicazione digitale resta alto quando intercetta bisogni concreti dei consumatori. Durante l'anno si è assistito a una crescita degli investimenti in aree specifiche:

- automotive;

- abitazione;

- cura persona;

- edilizia;

- telecomunicazioni;

- turismo e viaggi.





Questi dati confermano come le strategie marketing B2B debbano oggi puntare sulla qualità e sulla precisione del target. I brand hanno privilegiato formati consolidati come il video e la display, ma hanno anche esplorato con successo i progetti speciali e le attività sui social media. La capacità di offrire soluzioni su misura rimane il vero valore aggiunto delle aziende associate a FCP-Assointernet.

Lo sguardo è ora rivolto al futuro prossimo. Il mercato digital advertising Italia si prepara a una stagione di grandi opportunità grazie a eventi che catalizzeranno l'attenzione globale. I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina e i Mondiali di Calcio rappresentano i pilastri su cui costruire il rilancio. Questi momenti straordinari sono opportunità uniche di comunicazione per le aziende, capaci di generare una portata globale che tradizionalmente funge da volano per l'intero comparto. La sfida sarà farsi trovare pronti con tecnologie avanzate come l'AI e una narrazione capace di emozionare il pubblico.



In un panorama in continua evoluzione, la centralità dei contenuti premium e la professionalità degli operatori locali restano gli elementi chiave per garantire una crescita sostenibile: il traguardo è vicino.