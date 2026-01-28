Il futuro dei pagamenti in Europa e la sfida del Rome Policy Forum 2026



L'obiettivo è chiaro: riunire i massimi esperti del sistema finanziario e accademico per discutere come stablecoin e finanza programmabile stiano cambiando il volto delle infrastrutture europee.

La rivoluzione non riguarda solo la tecnologia ma tocca le fondamenta stesse della fiducia economica. Secondo Sara Noggler, fondatrice di Future Blend, questi strumenti non appartengono più a un futuro lontano. Essi stanno già ridisegnando i modelli di pagamento e le infrastrutture finanziarie. Il forum nasce proprio per offrire chiarezza e concretezza, favorendo un allineamento tra chi decide le regole e chi le applica sul campo. Si tratta di costruire una cultura dell’innovazione che possa tradursi in scelte operative immediate.

Anche PwC Italia sostiene con forza l'iniziativa. Marco Folcia, partner dell'azienda, considera il forum un passaggio cruciale per analizzare l'impatto del regolamento MiCAR. Il dibattito vedrà il contributo di specialisti come Stefano Rossi, focalizzato sul mercato delle stablecoin, e Paolo Gusmerini, esperto dell'ecosistema legato all'Euro Digitale.



La loro analisi fornirà indicazioni pratiche sullo scenario europeo, mantenendo un'attenzione particolare alla situazione in Italia.

L'incontro si prefigge diversi traguardi fondamentali per il settore B2B e istituzionale:

- posizionare l'Italia come centro di eccellenza per l'innovazione finanziaria digitale;

- stimolare il confronto tra i regolatori e gli operatori del mercato su tokenizzazione e Euro Digitale;

- definire percorsi operativi per inserire le nuove infrastrutture nel sistema bancario nazionale;

- diffondere casi d'uso reali e procedure ottimali per l'adozione degli asset tokenizzati.

Il programma della giornata si annuncia denso di spunti tecnici. Dopo il saluto iniziale di un esponente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la sessione entrerà nel vivo con una lezione di Gimede Gigante dell'Università Bocconi. Il suo intervento esplorerà le modalità con cui l'Europa può mantenere la propria competitività nell'era del denaro digitale, bilanciando capitale e sicurezza.





La discussione si svilupperà poi attraverso tre tavoli di confronto. Il primo sarà dedicato allo sviluppo delle stablecoin e alle licenze previste dal quadro normativo MiCAR. Parteciperanno Stefano Rossi di PwC Italia, Orlando Merone di OSL PAY, Matteo Valenti di Bancomat SPA e Luca Colombo di UniCredit. Il dibattito sarà guidato da Janina Landau di Class CNBC. Un momento di particolare rilievo sarà la lezione speciale di Nicola Branzoli della Banca d'Italia, che illustrerà la strategia operativa per l'integrazione della valuta digitale europea.

Il secondo gruppo di lavoro si concentrerà sulla creazione di un ecosistema per l'Euro Digitale pagamenti. Gli esperti analizzeranno gli incentivi necessari per favorire l'adozione di questa tecnologia da parte delle imprese e dei cittadini. Al tavolo siederanno Paolo Gusmerini, Valeria Portale del Politecnico di Milano, Vittorio Tortorici del MEF, Savino D’Amico di Intesa Sanpaolo e Francesco Insabato dell'ABI.





L'ultima parte della giornata riguarderà i mercati istituzionali. Marco Folcia coordinerà gli interventi di Fabrizio Venettoni di Cassa Depositi e Prestiti, Mauro Pernigo di Intesa Sanpaolo, Brunello Rosa dello Studio Rosa & Roubini e Alessandro Bruno Bossio di Wirex. Questi professionisti si confronteranno sulla custodia degli asset e sulla finanza programmabile imprese, temi centrali per la modernizzazione dei servizi bancari.

Le riflessioni finali spetteranno a Giulio Centemero, membro della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. In un momento in cui le regole globali cambiano rapidamente, il Rome Policy Forum 2026 punta a trasformare le visioni teoriche in percorsi condivisi. L'integrazione di AI e nuove tecnologie nei processi di pagamento non è più un'opzione, ma una necessità per garantire la sovranità economica europea.



MiCAR e le nuove forme di moneta digitale rappresentano gli strumenti per navigare in questo mare agitato: l'Italia intende giocare un ruolo da protagonista in questa partita.