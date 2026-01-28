Il business dell'AI enterprise in Italia: ogni euro investito ne genera quasi tre secondo uno studio Lenovo IDC



Si tratta di un rendimento che trasforma l'intelligenza artificiale da costo tecnologico a generatore di profitti.

Il rapporto ha coinvolto 800 decision maker tra Europa e Medio Oriente, delineando una mappa chiara della trasformazione digitale. La fiducia è alle stelle. Il 93% degli intervistati dichiara di voler aumentare la spesa tecnologica nei prossimi dodici mesi, con una crescita media del budget fissata intorno al 10%. Non è una corsa cieca. Il 94% delle aziende si aspetta risultati positivi e tangibili nel breve periodo. Questo ottimismo si scontra con una maturità che varia sensibilmente tra i diversi mercati, dove la preparazione normativa e la qualità dei dati fanno ancora la differenza tra chi vince e chi arranca.

L'adozione AI in Italia posiziona il nostro Paese sul podio della modernizzazione. Il 74% delle realtà italiane si trova già in una fase matura, superando la media regionale. Le imprese del territorio vedono l'automazione come un mezzo per rafforzare il legame con il cliente e migliorare le performance finanziarie complessive.



La sicurezza e l'analisi dei dati sono i pilastri su cui poggia questa crescita. Ma c'è una sfida che accomuna tutti: la governance. Solo il 27% delle organizzazioni dispone di un framework di regole completo. Questo divario tra ambizione e controllo potrebbe frenare la scalabilità se non gestito con attenzione.

La nuova frontiera ha già un nome preciso: Agentic AI per aziende. Entro il 2026, questa tecnologia supererà la Generative AI nelle priorità dei responsabili informatici. Se oggi solo il 16% ne fa un uso significativo, ben il 65% si dichiara pronto a integrarla nei processi operativi entro un anno. Gli agenti autonomi rappresentano il salto di qualità definitivo verso un'automazione che non si limita a rispondere, ma agisce. I mercati più dinamici, come l'Italia, il Regno Unito e i Paesi Nordici, si stanno già muovendo verso modelli ibridi per sostenere questa evoluzione. Ecco i punti chiave emersi dalla ricerca:

- il 46% dei proof-of-concept legati all'intelligenza artificiale è già entrato in produzione;

- il ROI intelligenza artificiale business medio è pari a 2,78 dollari per ogni dollaro investito;

- il 93% dei manager prevede di incrementare i fondi destinati alle nuove tecnologie nel prossimo anno;

- l'Italia guida la classifica europea con il 74% di aziende in fase avanzata di implementazione;

- l'Agentic AI diventerà la priorità numero uno entro il 2026, superando i modelli generativi tradizionali.





La scelta dell'architettura diventa quindi fondamentale per non sprecare risorse. La preferenza sta ricadendo prepotentemente sui modelli di AI ibrida. Circa tre organizzazioni su cinque hanno scelto di combinare il cloud pubblico con le infrastrutture private e il calcolo locale. Questa strategia permette di bilanciare la sicurezza dei dati con la necessità di potenza di calcolo. La protezione delle informazioni sensibili rimane una priorità assoluta, specialmente con l'entrata in vigore di normative stringenti come l'AI Act dell'UE. Chi non riesce a garantire trasparenza e fiducia rischia di rimanere tagliato fuori dai ritorni concreti del mercato.

Le aziende stanno investendo in hardware di nuova generazione, come gli AI PC e i dispositivi edge, per portare l'elaborazione dei dati il più vicino possibile al punto in cui vengono creati. Lenovo ha recentemente risposto a questa esigenza introducendo soluzioni come Lenovo Agentic AI e la suite Lenovo xIQ. L'obiettivo è semplificare l'operatività in tutta l'azienda.



Attraverso server di inferenza come ThinkSystem e ThinkEdge, le imprese possono trasformare modelli complessi in applicazioni a bassa latenza pronte per il mercato. Questa infrastruttura solida è il requisito minimo per passare dalla sperimentazione a un impatto quotidiano sul business che sia reale e misurabile.

Il Medio Oriente segue a ruota con un'accelerazione improvvisa, dimostrando un interesse crescente per l'automazione autonoma. In tutta la regione, il deployment ibrido è il modello predominante. Si cerca un equilibrio tra innovazione e sovranità dei dati. Eppure, le competenze interne restano un nodo da sciogliere. La mancanza di talenti specializzati e la complessità dell'integrazione sono ostacoli che potrebbero rallentare la corsa. Nonostante ciò, la direzione è tracciata. La visione di un'intelligenza artificiale per tutti si concretizza in dispositivi più intelligenti, dagli smartphone ai computer personali, capaci di comprendere il contesto e migliorare la produttività in modo naturale.