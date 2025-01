X Money: Elon Musk si allea con Visa per i pagamenti

Yaccarino ha sottolineato che questo è solo il primo di molti annunci riguardanti X Money, anticipando ulteriori sviluppi nel corso dell'anno. "È il primo di molti grandi annunci riguardo a X Money, altri ne arriveranno nel corso dell’anno", ha affermato.

L'ingresso di X nel settore dei pagamenti non è una novità. Musk aveva manifestato questo interesse già al momento dell'acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari nel 2022. L'esperienza di Musk nel mondo dei pagamenti è consolidata dal suo ruolo nella creazione di PayPal, un'esperienza che condivise con il miliardario Peter Thiel. Con oltre 600 milioni di utenti a livello globale, X rappresenta un terreno fertile per l'affermazione di questa nuova iniziativa.

L’accordo tra X e Visa non è solo un ampliamento dei servizi offerti, ma rappresenta una vera e propria evoluzione nell'ecosistema dei pagamenti digitali e una nuova frontiera per X, che vuole diventare un'applicazione per tutto. L'obiettivo di Musk di integrare un sistema di pagamenti dentro alla piattaforma X, che vuole fare diventare il punto centrale della vita degli utenti, sembra concretizzarsi dopo le anticipazioni dei mesi scorsi.

La partnership con Visa permetterà ai circa 600 milioni di utenti di effettuare pagamenti direttamente dalla piattaforma, inviare e ricevere denaro, senza passare per sistemi terzi. Questo potrebbe cambiare il panorama dei pagamenti online, dando a X un ruolo da protagonista.

X Money si prepara a entrare nel mercato, promettendo nuove funzionalità e opportunità per i suoi utenti, che dovranno abituarsi al nuovo utilizzo del social, con la presenza di pagamenti e un'offerta di servizi finanziari integrati.

Resta da vedere come si evolverà questa nuova fase e come il mercato risponderà all'ennesima innovazione di Elon Musk.