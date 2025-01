Sap: crescita nel cloud ma calano gli utili nel quarto trimestre 2024

Il portafoglio ordini del cloud, un indicatore importante per il futuro, è aumentato del 32%, attestandosi a 18,08 miliardi di euro, e del 29% a valute costanti. L'utile operativo IFRS è cresciuto del 6% a 2,02 miliardi di euro, con un margine operativo IFRS diminuito di 1,0 punti percentuali, raggiungendo il 21,5%. La società ha chiarito che l’utile operativo "è stato sostenuto in particolare dalle ottime performance delle licenze software e dalle attività di supporto di SAP".

Considerando l'intero anno 2024, SAP ha evidenziato una crescita significativa del portafoglio ordini cloud, che ha raggiunto i 63,29 miliardi di euro, con un aumento del 43% rispetto all'anno precedente e del 40% a valute costanti. I ricavi da licenze software hanno subito una contrazione del 21%, scendendo a 1,40 miliardi di euro, mentre i ricavi da cloud e software sono aumentati dell'11%, arrivando a 29,83 miliardi di euro.

I ricavi dai servizi sono cresciuti dell'1% toccando 4,35 miliardi di euro, per un totale di ricavi in crescita del 10% a 34,18 miliardi di euro.

Nonostante la crescita dei ricavi, l'utile operativo IFRS è diminuito del 20% a 4,66 miliardi di euro, e il margine operativo IFRS è calato di 4,9 punti percentuali, fermandosi al 13,6%. Sap ha specificato che "la riduzione dell'utile operativo IFRS è attribuibile a spese di ristrutturazione di circa 3,1 miliardi di euro, legate al piano di trasformazione 2024". Anche l'utile per azione IFRS (base) è diminuito del 14%, attestandosi a 2,68 euro, e il flusso di cassa disponibile per l'intero anno è diminuito del 19% a 4,11 miliardi di euro.

Per il 2025, SAP prevede ricavi del cloud compresi tra 21,6 e 21,9 miliardi di euro a valute costanti, in aumento dal 26% al 28% a valute costanti, e un utile operativo non-IFRS tra 10,3 e 10,6 miliardi di euro a valute costanti, in crescita dal 26% al 30%.

Questi risultati delineano un quadro di transizione per SAP, con una forte crescita nel settore cloud, ma anche una fase di ristrutturazione che impatta sull'utile operativo.

Ecco una sintesi dei dati chiave relativi al 2024:

Portafoglio ordini cloud: 63,29 miliardi di euro (+43%)

Ricavi licenze software: 1,40 miliardi di euro (-21%)

Ricavi cloud e software: 29,83 miliardi di euro (+11%)

Ricavi servizi: 4,35 miliardi di euro (+1%)

Ricavi totali: 34,18 miliardi di euro (+10%)

E un riepilogo dei risultati del quarto trimestre 2024:

Ricavi totali: 9,38 miliardi di euro (+11%)

Ricavi licenze software: 0,68 miliardi di euro (-18%)

Ricavi cloud e software: 8,27 miliardi di euro (+12%)

Portafoglio ordini cloud: 18,08 miliardi di euro (+32%)

Questi dati mostrano che SAP sta puntando con decisione sul cloud, anche se la transizione comporta sacrifici in termini di redditività nel breve termine, come dimostra il calo degli utili.



Sarà importante seguire l'evoluzione nei prossimi mesi per capire se la strategia di SAP si dimostrerà vincente nel lungo periodo. L'azienda, infatti, punta a una crescita significativa del cloud nel 2025, un obiettivo che dipenderà dalla sua capacità di gestire la transizione e di mantenere la fiducia dei mercati.