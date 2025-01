Revolut scommette sull'Italia: conti deposito fino al 3%

Per questo, Revolut replica in Italia una strategia di successo già collaudata in Spagna, dove in soli due mesi ha raccolto un miliardo di euro di depositi e aperto 200.000 nuovi conti deposito.

L'offerta di Revolut prevede conti deposito senza vincoli e senza importi minimi, permettendo ai clienti di versare da 1 euro fino a un massimo di 100.000 euro. Il tasso di interesse offerto è del 3% per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto Revolut entro il 31 maggio, indipendentemente dal piano sottoscritto. Dopo questa data, il tasso seguirà l'andamento dei tassi di deposito delle banche presso la BCE, che viene aggiornato ad ogni riunione dell'Eurotower. Attualmente il tasso è del 3%, ma è previsto un ribasso a 2.75% e una possibile successiva diminuzione.

In Italia, gli interessi sui conti deposito sono soggetti a un'aliquota del 26%, portando il rendimento netto, con il tasso del 3%, a circa il 2.

25%. Revolut pagherà gli interessi giornalmente, con l'incremento e la tassazione visibili direttamente sull'app.

Gli utenti Revolut che hanno sottoscritto un piano prima dell'iniziativa con iban lituano (Revolut è autorizzata dalla Banca di Lituania ed è supervisionata dalla BCE) potranno accedere al conto deposito dopo aver ricevuto una mail per avviare la migrazione all'iban italiano. A quel punto, a seconda del piano sottoscritto, avranno condizioni differenti: 2% di remunerazione per i piani Standard e Plus; 2.25% per Premium; 2.50% per Metal e 3% per Ultra. Il lancio del prodotto per questi utenti avverrà in modo graduale.

“Lasciamo molta flessibilità ai nostri clienti, possono aggiungere denaro o toglierlo dal conto deposito e abbiamo notato che in Spagna le persone che lo aprono restano fedeli e raddoppiano la profittabilità anche perché usano molti altri nostri prodotti", spiega Zunzunegui.

Secondo le stime di Revolut, tra il 15% e il 20% dei nuovi clienti in Italia aprirà un conto deposito.

Secondo il management, il conto deposito è strategico per Revolut per due motivi: accelera la crescita, migliora la qualità dell’utente e aiuta la fintech a posizionarsi come banca principale grazie a un prodotto competitivo. "Questo è un passaggio fondamentale nella nostra missione per rendere Revolut la migliore opzione per le operazioni bancarie quotidiane", aggiunge Albert Codorniu, general manager dei prodotti di risparmio di Revolut. Con i pagamenti di interessi giornalieri e prelievi con accesso immediato, garantiti dalla nostra banca con licenza completa, stiamo rendendo più semplice e migliore che mai per i nostri clienti risparmiare e far crescere il proprio denaro in Italia".



In sintesi, Revolut punta a rafforzare la sua presenza in Italia, offrendo ai nuovi clienti un conto deposito con un tasso di interesse del 3% fino alla fine di maggio. In seguito il rendimento sarà variabile.