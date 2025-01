Piazza affari in rosso, premier Meloni con avviso di garanzia per il caso Almasri

L'Europa ha mostrato una certa cautela, con lo Stoxx 600 che, nonostante abbia toccato nuovi massimi durante la giornata, non ha mantenuto il trend. Negli Stati Uniti, Wall Street si è stabilizzata dopo lo shock del giorno precedente, causato dall'ascesa della start-up cinese Deepseek nel settore dell'AI (Intelligenza Artificiale). Questa società ha messo in discussione il primato dei giganti americani dei microchip, provocando un'enorme perdita di capitalizzazione per Nvidia. Oggi, però, Nvidia ha registrato un rimbalzo del 3,23%, dando respiro al Nasdaq, in crescita dell'1%.

Milano ha oscillato intorno alla parità per gran parte della giornata, per poi cedere terreno a causa della notizia dell'indagine della Procura di Roma sulla premier, accusata di favoreggiamento e peculato in relazione al rimpatrio di un comandante di una prigione libica.

Nell'inchiesta sarebbero coinvolti anche i ministri Piantedosi, Nordio e Mantovano. Nel resto d'Europa, Francoforte è cresciuta dello 0,7%, insieme ad Amsterdam (+0,4%) e Londra (+0,33%). Madrid ha svettato con un +1,14%, mentre Parigi ha chiuso in ribasso dello 0,12%.

Nonostante le tensioni legate ai dazi commerciali, l'Europa ha vissuto una giornata relativamente tranquilla. Il nuovo segretario americano al Tesoro, Scott Bessent, ha proposto tariffe universali graduali del 2,5%, ma il presidente Donald Trump ha subito rilanciato con dazi “molto maggiori”. A mitigare le preoccupazioni è stato il ritorno degli acquisti sui titoli tech a Wall Street, in attesa di maggiori informazioni sui chip utilizzati da Deepseek nel suo sistema di AI, che sembra essere più efficace di altri molto più costosi.

Secondo Trump, questo successo rappresenta uno stimolo per la Silicon Valley, mentre i vertici di Nvidia hanno lodato i risultati ottenuti dalla start-up.

Questa settimana quattro delle "Magnifiche Sette" presenteranno i risultati trimestrali: Microsoft, Tesla e Meta domani e Apple giovedì. Il mercato potrà così valutare la salute finanziaria di questi colossi, che spesso influenzano l'andamento di Wall Street e, di conseguenza, delle borse di tutto il mondo. Altri due eventi chiave della settimana sono le riunioni della FED e della BCE. Si prevede che la Federal Reserve manterrà invariati i tassi di interesse, mentre la BCE dovrebbe annunciare un nuovo taglio di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi al 2,75%.



Il ritorno della minaccia dei dazi e le diverse politiche delle banche centrali stanno rafforzando il dollaro rispetto all'euro, dopo le perdite di ieri. La moneta unica è scesa dello 0,5% a 1,043 dollari. Il dollaro ha anche guadagnato terreno rispetto allo yen, raggiungendo quota 155,72 (+0,76%). Anche i T-Bond hanno subito vendite dopo il rally di ieri. Le materie prime sono in leggero rialzo. Il petrolio ha registrato aumenti inferiori allo 0,2%, con il Brent a 76,26 dollari al barile e il WTI a 73,31 dollari.

A Piazza Affari, Telecom Italia è stata la migliore (+3,57%), grazie al giudizio positivo di Kepler Cheuvreux, che ha alzato il target price del titolo a 0,35 euro da 0,26. Anche Nexi (+2,03%), Campari (+1,64%) e Recordati (+1,23%) hanno registrato buone performance.



Le utility hanno raccolto denaro, con Terna in testa (+1,64%), mentre Snam (+1,12%) ha mostrato interesse per l'offerta del fondo Lunate per l'acquisizione della sua quota in Adnoc Gas Pipelines. L'attenzione del mercato resta però focalizzata sul settore bancario. Unicredit è salita dello 0,98%, vista di buon occhio l'impasse nelle ambizioni di Mps su Mediobanca. Il cda di Mediobanca ha bollato l'offerta di Mps come “ostile”, affermando che “non abbia valenza industriale” e che pregiudichi “l'identità e il profilo di business del Gruppo Mediobanca”. Inoltre, secondo Mediobanca, il calo del titolo Mps dopo l'annuncio dell'offerta “ne testimonia la fragilità del corso di borsa, che rende improbabile il buon esito dell'operazione”.



Prysmian ha continuato a perdere terreno (-3,17%), dopo il calo di ieri, legato in parte al timore che l'AI possa ridurre la domanda di energia e infrastrutture. Anche Stm ha chiuso in ribasso (-3,2%), così come i titoli petroliferi Saipem (-3,02%) e Tenaris (-2,44%). Stellantis ha perso l'1,17%. Lo spread tra Btp decennali e Bund di pari durata è sceso a 109 punti base (-3,2%), nonostante le difficoltà giudiziarie affrontate dal governo. Sul mercato primario sono stati collocati 5,50 miliardi di euro di Btp e Btp indicizzati: tre miliardi di Btp a 2 anni (scadenza 25-02-2027) con un rendimento in rialzo al 2,61%, 1,25 miliardi di Btp indicizzati 1,50% a 5 anni (15-05-2029) con un tasso lordo stabile all’1,17% e 1,25 miliardi di Btp indicizzati 1,80% a 10 anni (15-05-2036) con un rendimento al 1,90%.