Microsoft punta a TikTok: un nuovo capitolo per i social media?

Queste parole, seppur concise, segnalano un interesse concreto di diverse parti per il social media.

TikTok, con i suoi oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, ha da tempo suscitato l'interesse di numerosi attori del settore tecnologico. Tra le aziende che hanno manifestato un interesse per la piattaforma, si ricorda la startup di AI Perplexity, che ha presentato un'offerta per fondersi con TikTok US. Anche il miliardario Frank McCourt, noto per essere stato il proprietario dei Los Angeles Dodgers, ha avanzato una proposta formale per l'acquisto di TikTok all'inizio di questo mese.

Non è la prima volta che Microsoft si affaccia a questo scenario. Nel 2020, insieme a Oracle, era tra i contendenti per l'acquisizione di TikTok, in seguito alle pressioni esercitate da Trump su ByteDance affinché vendesse le sue attività negli Stati Uniti per non incorrere in un divieto.

Al momento, Microsoft ha preferito non commentare le notizie che la vedono coinvolta in questa nuova possibile operazione, lasciando aperte le speculazioni su un possibile nuovo assetto nel panorama dei social media. La potenziale acquisizione di TikTok da parte di un gigante come Microsoft potrebbe rappresentare una svolta significativa per il futuro dell'app e per l’intero settore.