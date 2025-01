Mediterraneo: porti trasformati in centri di energia rinnovabile





I porti del Mediterraneo stanno cambiando pelle. Da semplici snodi per il commercio di combustibili fossili, si stanno trasformando in veri e propri centri nevralgici della transizione energetica. Un recente studio, il sesto MED & Italian Energy Report, evidenzia come questi luoghi stiano diventando fondamentali per creare un "ponte energetico" tra Europa e Nord Africa.

Il report sottolinea una crescente diffusione di progetti legati alle energie rinnovabili, soprattutto solare fotovoltaico ed eolico, anche in mare aperto. La costruzione di nuove infrastrutture, come i terminali per il GNL (gas naturale liquefatto) e le strutture per i combustibili alternativi, mira a rafforzare la sicurezza energetica e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.