Mediobanca respinge l'offerta di Mps definendola "ostile"

Il consiglio di amministrazione ha sottolineato che l'Ops proposta da Mps non presenta un chiaro razionale industriale e finanziario, ritenendola dunque una manovra che danneggerebbe il valore di Mediobanca. La risposta ufficiale all'offerta sarà fornita rispettando tempi e modalità previste dalla legge.

Inoltre, Mediobanca ha evidenziato come l'operazione proposta da Mps metterebbe a rischio la sua identità e il suo modello di business. La banca milanese, infatti, si concentra su settori ad alto valore aggiunto e con importanti prospettive di crescita, aspetti che sarebbero compromessi da un'eventuale fusione con Montepaschi. La banca non ha mancato di ricordare che "si esprimerà sull’offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge".

La risposta di Mediobanca mette in luce una profonda divergenza di vedute sulla strategia futura delle due banche, evidenziando come l'Ops lanciata da MPS non abbia ottenuto il consenso del management dell'istituto milanese, che ha subito considerato l'offerta come “priva di razionale industriale e finanziario, e dunque distruttiva di valore per Mediobanca”.

Questa presa di posizione indica che la trattativa si prospetta complessa, e sarà necessario attendere le prossime mosse di entrambe le banche per capire quali saranno gli sviluppi della vicenda.