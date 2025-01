L'Intelligenza Artificiale cinese scuote i mercati globali: Nvidia crolla

Nonostante un leggero rialzo nelle contrattazioni after-hours e un aumento dello 0,1% dei futures del Nasdaq 100, l'atmosfera resta tesa. L'indice dei semiconduttori di Filadelfia, in calo del 9,2%, ha registrato la sua peggiore performance dal marzo 2020.

Ci troviamo di fronte a un'urgente rivalutazione di una narrazione che ha tenuto in pugno il mercato per quasi due anni. I futures dell'indice S&P 500 sono scesi dello 0,1% martedì, mentre quelli europei sono rimasti ampiamente stabili. I futures del FTSE sono saliti dello 0,2%. Lunedì, il calo del 3% del Nasdaq è stato in gran parte causato da Nvidia, ma le vendite si sono estese da Tokyo a New York, colpendo l'intera catena di fornitura dell'AI, dai produttori di cavi ai data center, alle aziende elettriche e alle software house. La pressione di vendita si è estesa in Giappone, dove il fornitore di Nvidia, Advantest, è sceso dell'11%, per una perdita del 19% in due giorni.

Anche il sostenitore dell'AI, SoftBank Group, è calato del 5%, per un totale del 13% in due giorni, mentre il produttore di cavi per data center Furukawa Electric, ha perso oltre l'8%, per una perdita del 20% in due sedute. L'indice Nikkei è sceso dell'1,3%. Il resto dell'Asia è rimasto tranquillo, con Cina, Taiwan e Corea del Sud chiuse per il Capodanno lunare e gli orari di negoziazione di Hong Kong ridotti prima della pausa. I titoli del tesoro statunitensi, che avevano registrato un rialzo lunedì, sono rimasti stabili, con il rendimento a 10 anni al 4,55%. ASML, che produce apparecchiature per la produzione di chip, ha perso il 7% lunedì e potrebbe subire ulteriori pressioni martedì. La sorpresa è arrivata da DeepSeek, una startup poco conosciuta di Hangzhou, in Cina, che ha sconvolto i mercati con un assistente di AI gratuito. L'azienda ha dichiarato di averlo sviluppato a basso costo utilizzando chip a basso costo e meno dati rispetto ai concorrenti statunitensi.

La narrazione che preoccupa le persone è che DeepSeek ha fornito modelli dalle prestazioni superiori con un budget limitato. Questo è stato visto da alcuni come uno schiaffo in faccia alle grandi operazioni multimiliardarie come OpenAI, Google e Anthropic. E sta mettendo in discussione se avremo bisogno di miliardi di dollari in spese di capitale quando i principali modelli distillati di DeepSeek possono essere eseguiti nativamente su un iPhone.

Le ripercussioni delle vendite sul mercato azionario si sono diffuse in tutto il mondo. In Australia, i proprietari di data center sono crollati e il calo del prezzo dell'uranio ha trascinato al ribasso le aziende minerarie. I prezzi del petrolio si sono stabilizzati dopo le perdite di lunedì, con i futures sul greggio Brent di riferimento fermi intorno ai 77,44 dollari al barile, e l'oro, che aveva subito un calo a causa della liquidazione dei lingotti da parte degli investitori per coprire le perdite, si è attestato intorno ai 2.



742 dollari l'oncia. Lo yen e il franco svizzero, considerati beni rifugio, hanno ceduto parte dei guadagni di lunedì, lasciando il dollaro a 155,61 yen e in rialzo rispetto ad altre valute principali. I mercati valutari sono concentrati sulle riunioni delle banche centrali di Stati Uniti ed Europa questa settimana, ma il vero catalizzatore potrebbe essere rappresentato dagli utili di Microsoft, Tesla e Meta di mercoledì. I dirigenti dovranno rispondere sulla reale intenzione di continuare a spendere così tanto in potenza di calcolo.