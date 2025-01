Il braccio di ferro tra Banco Bpm e Unicredit sul premio dell'Ops, cosa sta succedendo?

L'offerta, secondo i calcoli di Unicredit, prevedeva un premio dello 0,5% rispetto ai prezzi del 22 novembre e, soprattutto, un premio del 15% rispetto ai valori del 6 novembre (circa 20% considerando i dividendi). Questo riferimento temporale, il 6 novembre, è il nodo cruciale della discordia, data la sua prossimità all'annuncio dell'Opa di Banco Bpm su Anima.

La risposta di Banco Bpm non si è fatta attendere: l'istituto ha contestato duramente il riferimento al prezzo del 6 novembre, definendolo "inappropriato e non pertinente", perché non rifletteva le dinamiche di mercato successive. Secondo i calcoli di Banco Bpm, il premio effettivo, calcolato confrontando i prezzi del 22 novembre, si ferma al 3,9%, ben lontano dal 14,8% indicato da Unicredit.

La divergenza di interpretazioni ha spinto Consob a richiedere chiarimenti ad entrambe le parti, chiedendo di esplicitare le metodologie di calcolo utilizzate per giustificare i diversi risultati.

Unicredit, da parte sua, ha ribadito la validità dei propri calcoli, sottolineando l'importanza di confrontare i prezzi di mercato su basi omogenee, con riferimenti temporali uniformi, aderendo alle prassi di mercato. L'istituto ha inoltre contestato le metodologie di Banco Bpm, accusandola di aver diffuso dati relativi al 16 dicembre, una data considerata priva di rilevanza ai fini della valutazione dell'offerta.

Banco Bpm, non ha tardato a replicare, ribadendo che il prezzo del 6 novembre non può essere preso a riferimento. L'istituto di Giuseppe Castagna ha argomentato che in quella data non erano ancora stati incorporati i risultati del terzo trimestre, l'operazione su Anima e l'investimento in Mps. Banco Bpm ha ribadito la sua posizione secondo cui l'effettivo premio, calcolato con criteri corretti, si attesta al 3,9%.

Il botta e risposta tra le due banche continua, mentre il mercato osserva la situazione. Le valutazioni attuali di Piazza Affari suggeriscono un potenziale rilancio da parte di Unicredit dell'8,5%, evidenziando come questa disputa sul valore dell'offerta abbia delle reali conseguenze economiche. La richiesta di chiarimento da parte di Consob, sebbene non abbia risolto le divergenze, è servita a portare alla luce le metodologie utilizzate dalle due banche e ha confermato la necessità di una trasparenza maggiore nella comunicazione finanziaria.

L'intera vicenda, sottolinea come la valutazione delle offerte pubbliche di scambio, sia un processo complesso, dove ogni scelta metodologica ha conseguenze significative. La questione resta aperta e sarà da vedere come si evolverà nei prossimi giorni.