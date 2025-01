Grenke Italia e Intesa Sanpaolo: nuova alleanza nel noleggio

Grenke Italia avrà accesso a oltre un milione di clienti di ISP, che vanno dalle grandi alle micro-imprese, attraverso una vasta rete di filiali.

Secondo Aurelio Agnusdei, country manager di Grenke Italia, questa partnership strategica permetterà di consolidare la presenza nel settore del noleggio operativo, con un focus sulle esigenze delle piccole e medie imprese. "Il nostro approccio", ha spiegato Agnusdei, "si concentra sul supporto delle PMI, anche al di là delle semplici necessità finanziarie, sfruttando l'esperienza e la solidità di Intesa Sanpaolo".

Il noleggio operativo sta diventando sempre più popolare tra le aziende, perché permette di utilizzare beni strumentali e servizi senza grandi investimenti iniziali, beneficiando della completa detrazione dei costi.

A differenza dell'acquisto, non si vincola il capitale e non si incide sull'indebitamento aziendale. Nel canone possono essere inclusi servizi di assistenza e manutenzione, e il rinnovo tecnologico è semplificato. Inoltre, l'azienda non deve occuparsi dello smaltimento dei beni a fine contratto.

Grenke Italia ha registrato una crescita significativa nell'ultimo esercizio finanziario, con un aumento del 29% rispetto all'anno precedente, generando 407 milioni di euro di nuovo business. Anche la capogruppo GRENKE AG ha raggiunto un traguardo importante, superando per la prima volta i 3 miliardi di euro di net acquisition value nell'anno fiscale conclusosi il 23 dicembre. Intesa Sanpaolo, nel 2020, aveva acquisito Euroconsult e creato Intesa Sanpaolo RentForYou, per poi acquistarne il 100% nel 2022, con l'obiettivo di migliorare la qualità del portafoglio e ampliare reti e canali.