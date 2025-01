Giustizia Amministrativa italiana vince il premio Agenda Digitale 2024

Ha poi aggiunto che:

"Il premio di oggi è la conferma di una visione lungimirante e del costante impegno della magistratura amministrativa a partecipare attivamente ai processi di innovazione tecnologica, governandone gli sviluppi con l’ausilio di tecnici competenti".

Il progetto premiato sfrutta le potenzialità della AI e della business intelligence per rendere la Giustizia Amministrativa più efficiente, accessibile e trasparente, sia per i cittadini che per le imprese. L'impegno congiunto di magistrati, personale amministrativo e partner esterni, ha permesso di integrare diverse competenze e di ottenere risultati significativi.

L'innovazione tecnologica è centrale nella strategia della Giustizia Amministrativa, che mira a fornire un servizio sempre più rapido ed efficiente. L'uso di strumenti come l'AI e la business intelligence sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo, come ha evidenziato il segretario Castriota Scanderbeg.

Il premio Agenda Digitale 2024 conferma l'impegno della Giustizia Amministrativa nell'adozione di tecnologie avanzate per migliorare la qualità dei servizi offerti e rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto in questo settore.