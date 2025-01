Futuri s&p 500 in rialzo dopo i timori sull'ai

Nvidia, dopo un crollo di quasi il 17% lunedì, che ha comportato una perdita di capitalizzazione di mercato di circa 600 miliardi di dollari, la più grande perdita giornaliera per una società statunitense, ha guadagnato oltre il 3%. Anche Broadcom e Oracle hanno registrato un aumento, rispettivamente del 2,8% e del 2,3%.

Le preoccupazioni per DeepSeek sono arrivate al culmine lunedì, con il Nasdaq Composite che ha perso più del 3% e l'S&P 500 circa l'1,5%. La startup cinese, il mese scorso, ha presentato un modello linguistico di grandi dimensioni open-source gratuito che, a quanto dice, ha richiesto meno di 6 milioni di dollari per la realizzazione. Questo sviluppo ha suscitato timori riguardo agli investimenti delle grandi aziende tecnologiche nell'AI. DeepSeek ha superato OpenAI lunedì, diventando l'app gratuita più scaricata negli Stati Uniti sull'App Store di Apple.

Le valutazioni rimangono elevate e, sebbene fossero previste vulnerabilità quest'anno, sviluppi come DeepSeek evidenziano la necessità di una diversificazione oltre i Magnifici Sette. Il tema del 2025 dell'eccezionalismo statunitense sta ora affrontando incertezza, con continue preoccupazioni su tariffe e inflazione che si aggiungono alle sfide di mercato.

L'attenzione degli investitori si sta ora spostando sugli utili societari in arrivo questa settimana. Starbucks e Boeing pubblicheranno i loro risultati martedì. Nei prossimi giorni sarà la volta dei risultati di molte aziende dei Magnififici sette, tra cui Meta Platforms, Microsoft, Tesla e Apple.

La Federal Reserve inizierà anche la sua riunione politica di due giorni martedì.

I futures sui fondi della Fed stanno valutando una probabilità del 97% che i tassi di interesse rimangano invariati, secondo il CMEGroup’s FedWatch Tool. I dati sull'inflazione di venerdì forniranno agli investitori ulteriori indicazioni sulla salute dell'economia statunitense.

Il mercato azionario è in subbuglio dopo i timori per la startup cinese DeepSeek, capace di costruire un modello di AI con pochi milioni di dollari, mentre i big tech investono miliardi. I future del S&P 500 hanno aperto in rialzo dopo un lunedì nero, con il Nasdaq che aveva perso più del 3% a causa di queste preoccupazioni. Nvidia ha tentato un rimbalzo dopo una giornata disastrosa, cercando di recuperare 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato persi nella giornata di lunedì, seguita a ruota da Broadcom e Oracle, mentre gli investitori attendono i dati della FED e i risultati societari che saranno pubblicati nei prossimi giorni.



Ecco le variazioni:

Futuri S&P 500 : +0,2%

: +0,2% Futuri Nasdaq 100 : +0,3%

: +0,3% Futuri Dow Jones Industrial Average: -29 punti





Le società che hanno performato meglio sono state: