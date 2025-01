Delisting e mercati: cosa sta succedendo alle azioni in europa?

Tuttavia, questa percentuale diminuisce drasticamente, attestandosi intorno all'11%, per le PMI quotate.

Il documento della CONSOB sottolinea come "L'accesso limitato al capitale costituisce uno dei principali ostacoli alla crescita delle PMI". In questo contesto, gli investitori istituzionali potrebbero giocare un ruolo fondamentale, vista la loro disponibilità di risorse considerevoli e una prospettiva di investimento a lungo termine. Nonostante ciò, la loro presenza nel capitale delle PMI rimane limitata: a fine ottobre 2024, gli istituzionali detenevano l'11,2% del capitale delle PMI quotate su EXM, rispetto al 24,1% delle non PMI.

Analizzando le PMI in base alle dimensioni, la percentuale di partecipazione degli investitori istituzionali cresce per quelle con una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni di euro (16,6%), mentre si riduce per quelle più piccole (9,8%).

Questa correlazione positiva tra presenza di investitori istituzionali e dimensioni aziendali sembra influenzata anche dalla crescente importanza dei fondi di investimento a gestione passiva a livello globale. Nello specifico, la partecipazione sfiora il 31% per le prime 5 società quotate per capitalizzazione, scendendo all'1,4% per le 5 più piccole.

La presenza degli investitori istituzionali nelle società quotate su EXM è anche correlata positivamente al valore medio giornaliero degli scambi (turnover). Nelle aziende con scambi medi giornalieri superiori a 50 milioni di euro, gli investitori istituzionali detengono in media il 32% del capitale. Al contrario, nelle società con scambi inferiori a 200 mila euro, la quota scende a poco più del 7%.

Un'analisi comparativa della CONSOB sulle società francesi mostra una dinamica simile: anche in Francia, esiste una correlazione tra la quota detenuta dagli investitori istituzionali e la capitalizzazione di mercato delle aziende.

Nelle prime 5 società francesi per capitalizzazione di mercato, la quota degli investitori istituzionali è pari al 28,2%, mentre nelle ultime 5 è del 2,1%. In Italia le percentuali sono rispettivamente 30,8% e 1,4%.

La CONSOB evidenzia quindi la necessità di incentivare la presenza di investitori istituzionali, soprattutto per le PMI, per favorire un maggiore sviluppo dei mercati azionari europei e, in particolare, italiani.