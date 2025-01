Calo shock di Nvidia, DeekSeek fa paura agli investitori con il mixture of experts

Questo brusco cambiamento arriva dopo un periodo di forte crescita, con un +239% nel 2023 e un +171% nel 2024. L'impatto si è sentito anche sul Nasdaq, che ha perso circa il 3%.

Ma cosa ha causato questa improvvisa frenata? Il campanello d'allarme è suonato a causa di DeepSeek, una startup cinese che minaccia la leadership statunitense nell'AI. A dicembre, DeepSeek ha presentato un modello gratuito e open-source, realizzato in soli due mesi con meno di sei milioni di dollari, utilizzando chip H800 di Nvidia, ma a capacità ridotta. Questo ha generato timori circa una possibile sopravvalutazione del settore, con conseguenti vendite massicce di titoli come Nvidia e Broadcom, che hanno registrato un calo del 17% in un solo giorno. DeepSeek, avrebbe conseguito gli stessi risultati di chatgpt con costi nettamente inferiori, questo porta ad un ritorno alla realtà per alcuni titoli e quindi è arrivato ora un nuovo competitor nell'intelligenza artificiale che riesce a produrre un modello ai con bassissimi costi di training (dai $100 milioni degli altri a $5 milioni), con l'uso di poche gpu (da 100k a 2k) e senza avere bisogno del sostegno di costosissimi data center.

Nvidia infatti, vendeva GPU costose (circa $40.000) per i data center, mentre DeepSeek è riuscita ad addestrare il proprio modello con gpu più semplici e senza grandi infrastrutture. Donald Trump ha descritto l'ascesa di questa app cinese come un "campanello d'allarme" per le aziende tecnologiche americane.

Chi è DeepSeek? Fondata nel luglio 2023 da Liang Wenfeng, DeepSeek ha sede a Hangzhou, in Cina, ed è supportata dall'hedge fund High-flyer. L'azienda si distingue per lo sviluppo di modelli ai avanzati, come il DeepSeek-r1, lanciato nel 2025, noto per la capacità di risolvere problemi complessi. Ha sviluppato anche il DeepSeek-v2, un modello che ha guadagnato terreno per le sue prestazioni e i costi ridotti, spingendo altre aziende cinesi a ribassare i prezzi.

La strategia open source di DeepSeek, che contrasta con l'approccio più chiuso delle aziende della silicon valley, ha reso accessibili i propri modelli alla comunità scientifica, promuovendo la collaborazione.

La tecnologia alla base di DeepSeek-v2, chiamata mixture of experts (moe), riduce i costi computazionali mantenendo elevate prestazioni. Nonostante risorse inferiori rispetto ai competitor occidentali, DeepSeek ha superato alcuni dei più noti modelli americani in test di performance, generando grande interesse e preoccupazione nel settore tecnologico. Il calo di Nvidia ha evidenziato la vulnerabilità dei grandi protagonisti della tecnologia di fronte a nuove realtà emergenti.