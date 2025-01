BCE, verso un taglio dei tassi a gennaio, verso la neutralità secondo PIMCO

Allo stesso tempo, il taglio offrirebbe una protezione contro i rischi di rallentamento economico.

Il focus della BCE, a partire da dicembre, si è spostato da una politica restrittiva a un orientamento più adeguato. Questo ha innescato un dibattito nel consiglio direttivo sulla corretta impostazione del tasso neutrale. Veit sottolinea l'incertezza sull'intervallo di neutralità e la persistente inflazione interna, particolarmente nel settore dei servizi. Per questi motivi, la previsione è quella di una riduzione graduale dei tassi di riferimento.

I mercati, al momento, stimano un tasso terminale intorno al 2%, una cifra in linea con le stime di PIMCO sul tasso neutrale per l'area euro. Tuttavia, l'esperto vede ulteriori rischi di rallentamento per la crescita, in particolare dopo le elezioni americane, che potrebbero portare a tassi terminali inferiori alle aspettative attuali.

L'equilibrio dei rischi macroeconomici si sta spostando dall'alta inflazione alla bassa crescita. Le previsioni di crescita costante dello 0,3% trimestre su trimestre per tutto il 2025, indicate dalla BCE, sembrano sempre più un limite massimo.

Secondo Veit, la BCE continuerà a sottolineare che le decisioni sui tassi saranno prese di volta in volta, in base ai dati economici dei prossimi mesi. Questo approccio condizionerà la velocità e l'entità dell'allentamento monetario nelle future riunioni.

“Nonostante l'inflazione interna sia ancora elevata, la debolezza della crescita e l'inflazione attesa per quest'anno sono a favore di un tasso di riferimento più vicino alla neutralità,” ha dichiarato Veit. Questo evidenzia la complessità della situazione economica e la necessità di una politica monetaria flessibile e reattiva ai cambiamenti del mercato.

In sintesi, PIMCO prevede un taglio dei tassi a gennaio e un percorso di allentamento monetario graduale, guidato dai dati economici e con un occhio alla crescita, piuttosto che esclusivamente all'inflazione. La strategia della BCE sembra orientata a bilanciare le preoccupazioni sull'inflazione con i rischi di una recessione economica.