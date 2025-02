Rivoluzione AI: svelato Gpt-4.5, l'intelligenza artificiale che anticipa il futuro

I primi test rivelano un'esperienza d'uso più fluida e naturale, grazie a una base di conoscenza più ampia, una maggiore capacità di interpretare le intenzioni dell'utente e un'intelligenza emotiva (EQ) più sviluppata.

Queste caratteristiche rendono GPT-4.5 particolarmente adatto per compiti complessi come la scrittura, la programmazione e la risoluzione di problemi pratici. L'apprendimento non supervisionato e il ragionamento rappresentano due pilastri fondamentali per lo sviluppo dell'AI.

Mentre il ragionamento consente ai modelli di affrontare problemi logici e scientifici complessi, l'apprendimento non supervisionato affina la precisione del modello del mondo e l'intuizione.

GPT-4.5 incarna questo secondo approccio, potenziato da un aumento della potenza di calcolo, dei dati e da innovazioni nell'architettura e nell'ottimizzazione.

Addestrato sui supercomputer Microsoft Azure AI, GPT-4.5 vanta una conoscenza più ampia e una comprensione più profonda del mondo, riducendo le allucinazioni e aumentando l'affidabilità su una vasta gamma di argomenti.

Un esempio concreto di questa superiorità è la sua capacità di rispondere a domande complesse con maggiore accuratezza rispetto ai modelli precedenti. Ad esempio, alla domanda qual è stata la prima lingua?, GPT-4.5 fornisce una risposta articolata e precisa: - Non esiste una singola prima lingua: le lingue si sono probabilmente sviluppate gradualmente in diversi gruppi di umani contemporaneamente, decine o addirittura centinaia di migliaia di anni fa; - Origine in Africa: la maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che la lingua parlata sia probabilmente emersa per la prima volta tra gli umani in Africa, forse più di 100.

000 anni fa; - Proto-lingue: piuttosto che una singola lingua, gli umani probabilmente hanno iniziato con una comunicazione semplice che si è evoluta in lingue più complesse. Le prime forme di linguaggio probabilmente includevano gesti, suoni e segnali per esprimere idee ed emozioni di base; - Perso nella storia: poiché il linguaggio non lascia alcuna traccia fossile diretta e la scrittura è emersa relativamente di recente (circa 5.000 anni fa), non abbiamo modo di sapere esattamente come suonavano le prime lingue. Per valutare le prestazioni di GPT-4.5, sono stati condotti test di accuratezza e di hallucination rate utilizzando SimpleQA, un benchmark che misura la capacità dei modelli linguistici di rispondere a domande complesse.

I risultati parlano chiaro: - Accuratezza (SimpleQA): - GPT-4.5: 62.5%; - GPT-4o: 38.



2%; - OpenAI o1: 47%; - OpenAI o3-mini: 15%; - Hallucination Rate (SimpleQA): - GPT-4.5: 37.1%; - GPT-4o: 61.8%; - OpenAI o1: 44%; - OpenAI o3-mini: 80.3%. Questi dati evidenziano come GPT-4.5 non solo sia più preciso nel fornire risposte corrette, ma anche significativamente meno incline a generare informazioni errate oInventate. Un aspetto cruciale nello sviluppo di modelli AI sempre più potenti è la loro capacità di comprendere le esigenze e le intenzioni umane.

Per GPT-4.5, OpenAI ha sviluppato nuove tecniche scalabili che consentono di addestrare modelli più grandi e potenti utilizzando dati derivati da modelli più piccoli.

Questi metodi migliorano la capacità di GPT-4.5 di essere guidato, di comprendere le sfumature e di conversare in modo naturale.



L'obiettivo è creare un'AI che non solo sia in grado di risolvere problemi complessi, ma che lo faccia in modo intuitivo e in linea con le aspettative umane. La presentazione di GPT-4.5 come research preview sottolinea l'importanza della collaborazione e del feedback della comunità per affinare ulteriormente le capacità del modello.

OpenAI invita ricercatori, sviluppatori e utenti a esplorare le potenzialità di GPT-4.5 e a contribuire al suo sviluppo, aprendo la strada a nuove applicazioni e a un futuro in cui l'AI sarà un partner sempre più prezioso per l'umanità.