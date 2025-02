Mercati europei in rialzo, frenati dall'incertezza sui dazi

Solo pochi giorni prima, lo stesso presidente aveva parlato di un rinvio di un mese, fissando la nuova scadenza al 2 aprile. La pressione sulla Cina è aumentata ulteriormente con l'annuncio di un nuovo aumento dei dazi del 10%, in linea con quanto già avvenuto a inizio febbraio. I mercati azionari statunitensi hanno mostrato invece una performance deludente, con il Nasdaq Composite che ha registrato il calo più marcato. I segnali di un rallentamento della crescita economica negli USA e la persistente incertezza politica hanno pesato negativamente sul sentiment degli investitori.

L'ultima seduta sui mercati europei ha visto Francoforte chiudere senza particolari variazioni, mentre Londra ha registrato un aumento frazionale dello 0,61% e Parigi una crescita più contenuta dello 0,11%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB si è attestato sui valori della vigilia, a 38.655 punti, mentre il FTSE Italia All-Share ha chiuso a 40.919 punti, in linea con i livelli precedenti. Il FTSE Italia Mid Cap ha registrato una leggera flessione dello 0,44%, così come il FTSE Italia Star, in ribasso dello 0,54%. Tra i titoli migliori della seduta milanese si sono distinti Nexi (+9,00%), Hera (+1,68%), Ferrari (+1,15%) ed Enel (+1,03%). Le vendite più consistenti hanno colpito Saipem (-2,09%), seguita da STMicroelectronics (-1,80%) ed Eni (-1,56%). Performance deludente anche per Leonardo, che si è posizionata poco sotto i livelli della vigilia.

La prossima settimana sarà caratterizzata da un evento particolarmente rilevante: la riunione del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), prevista per giovedì 6 marzo.

Gli esperti prevedono un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, portando il tasso sui depositi dal 2,75% al 2,50%. "Con i tassi di interesse che si avvicinano a un'area neutrale, la BCE potrebbe segnalare la possibilità di ulteriori interventi, pur mantenendo una certa flessibilità sulla tempistica dei prossimi tagli", osservano alcuni analisti. Dai verbali dell'ultimo meeting, pubblicati questa settimana, emerge che a fine gennaio i membri del consiglio direttivo ritenevano prematuro discutere di un possibile obiettivo per i tassi di interesse chiave. È stata inoltre espressa l'opinione che il tasso naturale o neutro sia probabilmente più elevato rispetto al periodo pre-pandemico, a causa dei cambiamenti intervenuti nell'equilibrio tra domanda e offerta globale di risparmi. Il dibattito pubblico sul tasso naturale è stato considerato "fuorviante", in quanto si tratta di un concetto statico, difficilmente applicabile in un contesto in rapida evoluzione come quello attuale.



Oltre alle decisioni della BCE, i mercati seguiranno con attenzione altri eventi in programma. In Cina, si terranno le annuali "Due Sessioni", ovvero le riunioni del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (a partire dal 4 marzo) e del Congresso nazionale del popolo (dal 5 marzo). Durante questi eventi, la Cina annuncerà l'obiettivo di crescita per l'anno in corso, le principali politiche fiscali ed economiche e le strategie in aree chiave. In Europa, un gruppo di leader europei si incontrerà a Londra per discutere un piano comune volto ad aumentare la spesa per la difesa e la sicurezza. Il 6 marzo, i leader dell'UE si riuniranno per un vertice speciale, durante il quale la Commissione Europea dovrebbe presentare i dettagli di un pacchetto di misure per la difesa.



In sintesi, la settimana appena conclusa ha visto i mercati europei reagire positivamente, seppur con una certa cautela, alle dinamiche economiche globali e alle decisioni delle banche centrali. L'incertezza legata ai dazi e alle politiche commerciali rimane un fattore di rischio da monitorare attentamente. - La settimana è stata caratterizzata da un'incertezza sui dazi e una mancanza di chiarezza sui tempi e sulle modalità di applicazione delle nuove tariffe da parte degli USA; - I mercati azionari statunitensi hanno mostrato invece una performance deludente, con il Nasdaq Composite che ha registrato il calo più marcato; - Il consiglio direttivo della BCE si riunirà giovedì 6 marzo; - In Cina, si terranno le annuali "Due Sessioni", ovvero le riunioni del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (a partire dal 4 marzo) e del Congresso nazionale del popolo (dal 5 marzo).