Le politiche commerciali di Trump gettano ombre sui mercati globali

La reazione del mercato cinese alle minacce di un ulteriore dazio del 10% è stata più complessa, anche a causa della tempistica. La prossima settimana si riunirà l'Assemblea Nazionale del Popolo, e si prevede che, a fronte di un incontro inizialmente considerato di routine, potrebbero essere annunciate nuove misure di stimolo. Le valute più penalizzate dalle minacce di dazi di Trump contro la Cina sono state il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, spesso utilizzati come *proxy

- più liquidi per lo yuan. Lo yuan stesso sta rimbalzando dai minimi pluriennali, con la PBOC (banca centrale cinese) che ha fissato un tasso ufficiale leggermente più alto per la prima volta questa settimana, dimostrando la volontà di sostenere la valuta.

Venerdì, i titoli di Hong Kong sono scivolati dell'1,7% circa, mentre i blue chip della Cina continentale hanno ceduto un modesto 0,5%.

Questi cali sono inferiori al quasi 3% subito dal Nikkei giapponese e dal Kospi sudcoreano. La borsa di Tokyo ha risentito anche del peso di uno yen forte: il tradizionale bene rifugio è stata l'unica valuta in rialzo significativo rispetto al dollaro venerdì. Il cambio dollaro-yen tende a seguire i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense, che sono scesi ai minimi delle ultime due settimane mentre gli operatori valutano i potenziali danni di una guerra commerciale globale all'economia americana, che di recente ha mostrato segnali di debolezza. Un dato chiave in arrivo è il deflatore PCE, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed (Federal Reserve). Gli operatori hanno costantemente aumentato le scommesse su una Fed accomodante, con due tagli dei tassi di un quarto di punto che recentemente sono stati prezzati dal mercato, considerati più probabili a giugno e settembre.

Sarà la BCE (Banca Centrale Europea) a dare il via al prossimo ciclo di riunioni delle banche centrali globali, con una decisione politica la prossima settimana, e un altro taglio dei tassi di un quarto di punto è ampiamente previsto. Meno chiaro è cosa accadrà dopo, con alcuni segnali da parte dei policymaker di un rallentamento del ritmo di allentamento. Sono attesi diversi dati economici dall'Europa, tra cui i prezzi all'importazione, le vendite al dettaglio, i dati sul lavoro e i dati sull'inflazione al consumo solo dalla Germania. Con i future azionari europei in netto calo, il settore tecnologico sarà sotto stretta osservazione. Le borse asiatiche sono state colpite da un sell-off ritardato sugli utili di Nvidia, che chiaramente non hanno placato le preoccupazioni che le valutazioni siano diventate insostenibilmente alte, soprattutto dopo l'emergere del concorrente cinese di AI, DeepSeek, apparentemente a basso costo.



Anche i rialzisti delle criptovalute sono stati colpiti, con il bitcoin che è sceso brevemente sotto gli 80.000 dollari, in calo fino al 27% rispetto al record di 109.071,86 dollari raggiunto il 20 gennaio. Con Trump che si concentra maggiormente sul commercio e sull'immigrazione nel suo primo mese in carica, le onde più grandi che ha creato nel mondo delle criptovalute finora sono state le meme coin $Trump e $Melania. Una regolamentazione più semplice e persino una riserva strategica di criptovalute potrebbero ancora arrivare, ma chiaramente non ancora. Sviluppi che potrebbero influenzare i mercati: - Indice dei prezzi PCE negli USA; - prezzi all'importazione, vendite al dettaglio, tasso di disoccupazione, CPI in Germania; - PIL, CPI in Francia; - prezzi delle case a livello nazionale nel Regno Unito; - PIL in Svezia.